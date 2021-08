Krejčíková - Kasatkinová 6:3, 6:2 Báječná Krejčíková! Rusku smázla ve dvou setech. Dál jde také Kvitová

Další zastávka v přípravě na betonové US Open je americké Cincinnati. Tenistky si v pondělí však na svůj start musely počkat, program 1. kola byl zhruba o dvě hodiny posunut kvůli dešti. Česká hráčka Barbora Krejčíková nedala Rusce Darje Kasatkinové šanci a za necelou hodinu a čtvrt zvítězila 6:3 a 6:2. Petra Kvitová porazila domácí Madison Keysovou 7:5 a 6:4.

Krejčíková zažila proti Kasatkinové svou singlovou premiéru v Cincinnati a vůbec se svého debutu nezalekla. Do zápasu vstoupila vítězným servisem a své soupeřce její druhý hned sebrala. V páté hře se však dostala do problémů, kdy 27. hráčce žebříčku nabídla hned tři brejkboly v řadě, ale z nepříjemné situace se s chladnou hlavou dostala. To byl zřejmě klíčový moment první sady.

Od té doby si obě hráčky hrály svoje a Krejčíková první set za 36 minut dopodávala do vítězného konce. Herní pohodu potvrdila i na začátku druhé sady, kdy soupeřce hned sebrala podání. Poté ještě jednou a dostala se do vedení 4:0. Ruska si servis dokázala udržet až v pátém gemu.

To ale Krejčíkovou příliš mrzet nemuselo. Po necelé hodině a čtvrt se radovala z vítězství 6:3 a 6:2 a postoupila do druhého kola.

Kvitová měla s předloňskou vítězkou turnaje víc práce, ale odvrátila osm z devíti brejkbolů a Keysovou porazila za hodinu a půl. Ve druhém kole dvanáctá hráčka světa narazí na Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska, nebo Italku Jasmine Paoliniovou.

Kvitová zápas s domácí tenistkou vzládla

V Cincinnati se ještě z českých tenistek ve dvouhře představí Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a finalistka z minulého týdne z Montrealu Karolína Plíšková, která má v prvním kole volný los.