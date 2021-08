Krejčíková - Kasatkinová 6:3, 6:2 TENIS ONLINE: Báječná Krejčíková! Rusku smázla ve dvou setech. V akci je Kvitová, první sada vrcholí

Další zastávka v přípravě na betonové US Open je americké Cincinnati. Tenistky si však na svůj start musely počkat, program byl zhruba o dvě hodiny posunut. Česká hráčka Barbora Krejčíková nedala Rusce Darje Kasatkinové šanci a za necelou hodinu a čtvrt zvítězila 6:3 a 6:2. Petra Kvitová nastoupila od 20:55 proti domácí Madison Keysové. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na webu sport.cz.

Krejčíková zažila proti Kasatkinové svou singlovou premiéru v Cincinnati a vůbec se svého debutu nezalekla. Do zápasu vstoupila vítězným servisem a své soupeřce její druhý hned sebrala. V páté hře se však dostala do problémů, kdy 27. hráčce žebříčku nabídla hned tři brejkboly v řadě, ale z nepříjemné situace se s chladnou hlavou dostala. To byl zřejmě klíčový moment první sady.

Od té doby si obě hráčky hrály svoje a Krejčíková první set za 36 minut dopodávala do vítězného konce. Herní pohodu potvrdila i na začátku druhé sady, kdy soupeřce hned sebrala podání. Poté ještě jednou a dostala se do vedení 4:0. Ruska si servis dokázala udržet až v pátém gemu.

To ale Krejčíkovou příliš mrzet nemuselo. Po necelé hodině a čtvrt se radovala z vítězství 6:3 a 6:2 a postoupila do druhého kola.

Petra Kvitová skončila v Montrealu v osmifinále na raketě Italky Giorgiové, která ve finále porazila Karolínu Plíškovou. Od svého zranění kotníku, které si způsobila na French Open se trápí. Na posledních čtyřech turnajích dokázala vyhrát jen dva zápasy. Na turnaji v Cincinnati se jí dlouhodobě nedaří, zlomí prokletí dnes proti Američance Keysové?