Plíškové hrozí, že bude na US Open bez trenéra Bajina

Tenistce Karolíně Plíškové hrozí, že bude hrát grandslamové US Open bez trenéra. Německý kouč české hráčky Sascha Bajin má problém s obdržením víz do USA. Chyběl už v Miami, nyní není v Cincinnati a není jisté, že stihne New York.

"Jak byla loni pandemie, tak neopustil Ameriku, což měl. Měl zůstat maximálně šest měsíců a on zůstal déle a teď mu nechtějí dát víza," vysvětlila Plíšková po výhře v Cincinnati nad domácí Jessicou Pegulaovou, proč její trenér na rozdíl od minulého týdne chybí v hledišti.

V Montrealu dovedl Bajin Plíškovu do finále, ale z Kanady musel místo to USA zamířit do Německa. "Dřív se dalo vízum získat kdekoli, ale teď za covidu se musí dělat jenom v rodné zemi, proto je v Mnichově a snaží se to řešit. Vypadá ale špatně, jestli stihne US (Open)."

Neúčast Bajina na závěrečném grandslamu sezony, který startuje 30. srpna, by pro Plíškovu znamenala velký problém. "Docela jo, no," přikývla devětadvacetiletá lounská rodačka a doplnila: "Nikdy jsem nebyla na trenérovi závislá, ale na grandslamu prostě být musí."

Trenér dodává klid a sebevědomí

Bajinův přínos si Plíšková od začátku spolupráce velmi pochvaluje. "Jedna věc je, že mi dodává hodně sebevědomí a klidu, a další věc je tréninkový týden a servis okolo, který mi dělá neskutečný. Proto se mi taky začalo dařit," vypočítala světová čtyřka.

Na turnaji v Cincinnati, kde je s fyzioterapeutem a kondičním trenérem, zvládla dvě utkání a postoupila do čtvrtfinále. "Naštěstí jsem teď vyhrála pár zápasů i bez něj, to mi trošku pomůže," věří Plíšková, že případně dokáže US Open zvládnout i s trenérem na dálku.