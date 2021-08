Neuvěřitelné! Češky řádí. Senzační obrat Plíškové zaujal i zahraniční média

Když Karolína Plíšková zjistila, že její soupeřkou ve třetím kole turnaje v Cincinnati je Jesicca Pegulaová, musela jí přestat chutnat večeře. Sedmadvacetiletá tenistka totiž v této sezoně nařezala české jedničce hned čtyřikrát a byly to hodně bolestné porážky.

V březnu čtvrtfinále turnaje v Dauhá rozebrala Plíškovou 6:3, 6:1, o týden později v Dubaji pak přenechala české hvězdě pro jistotu jen dvě hry. A aby lounská rodačka na sedmadvacetiletou Američanku jen tak nezapomněla, na konci března v Miami jí nadělila třetí porážku, tentokrát už po boji 6:1, 4:6, 6:4. Poslední duel před kláním v Cincinnati se odehrál na trávě v Berlíně, kde slavila jak jinak než dcera amerických milionářů 7:5, 6:2.

Od té doby se však výkony Karolíny Plíškové výrazně zvedly. Finále ve Wimbledonu či osmifinále na olympiádě dávaly tušit, že by se mohlo zadařit i v Cincinnati. O to víc, když Češka v prvních dvou kolech přešla přes Francouzku Cornetovou i Španělku Suarezovou Navarrovou. Jméno třetí soupeřky pro třetí kolo však muselo světové čtyřce pořádně zkazit náladu.

INCREDIBLE 💪



🇨🇿 @KaPliskova fights past Pegula in straight sets securing her spot in the quarterfinals 🌟#CincyTennis pic.twitter.com/VN4ALDDEZW — wta (@WTA) August 19, 2021

Mizerné úvody setů

A že si česká hvězda jde pro další porážku, naznačovaly hned úvodní gamy. Bezradná Plíšková uhrála z prvních pěti her jen jedinou, a to navíc po velkém boji. Brzy tak prohrávala 1:4 a zdálo se, že vše pokračuje v předem daných kolejích. Od šestého gamu se však dění na kurtu změnilo. Dvojnásobná grandslamová finalistka i přes trápení na servisu dokázala pěti hrami v řadě set otočit a ujala se vedení 1:0.

Pokud však první set trojnásobná fedcupová šampionka začala mizerně, tak druhý byl naprostá katastrofa. V úvodních pěti gamech uhrála Plíšková na svou soupeřku pět míčků a bleskově prohrávala 0:5.

Jessica Pegulaová v zápase proti Karolíně Plíškové

Aaron Doster, ČTK/AP

Pak však přišel neskutečný obrat. Češka výrazně zpřesnila podání, potupného „kanára" odvrátila čistou hrou a začala velkou stíhací jízdu. Pěti gamy v řadě, během kterých odvrátila jeden setbol, vyrovnala na 5:5. Až poté Pegulaová získala game, to však také byla její jediná radost. V tiebreaku vyhrála Plíšková 7:5 a celý zápas tak za hodinu a 27 minut 2:0 na sety.

"Je to neskutečný pocit, asi nejlepší tenhle rok," smála se Plíšková v on-line rozhovoru s novináři po první výhře nad Pegulaovou v kariéře. "Popravdě, tenisově to žádný krásný zápas nebyl, ale je to cenné vítězství. Fakt se mi s ní hraje špatně, ona hraj nízké placky, což mi nevyhovuje, a jsem ráda, že se mi to podařilo. Do budoucna bude větší víra ve vítězství s ní."

Karolína Plíšková v zápase proti Jessice Pegulaové

Aaron Doster, ČTK/AP

"Na začátku roku jsem nehrála úplně dobře. Teď je jiná situace, mám za sebou spoustu vyhraných zápasů, cítím se líp a v tom byl asi rozdíl," řekla letošní finalistka Wimbledonu a z minulého týdne z turnaje v Montrealu. "Byla jsem celkově pozitivně naladěná a připravená bojovat. Nějak jsem našla cestu, jak se do toho dostat, takže jsem si prasátko na konci zasloužila," zmínila využitý mečbol.

„Neuvěřitelný obrat Karolíny Plíškové! Češky řádily," ocenil výkony lounské rodačky a spol. server wtatennis.com. Do čtvrtfinálových bojů totiž postoupily i Barbora Krejčíková, která ve třech setech porazila dvojnásobnou grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou i Petra Kvitová, když smetla z kurtu Tunisanku Ons Džabúrovou 6:1, 6:2.

Ve čtvrtfinále devětadvacetiletá Plíšková, která v Cincinnati v roce 2016 získala titul, narazí na Paulu Badosaovou ze Španělska. S ní se zatím na okruhu WTA utkala pouze v roce 2015 v Miami, kde vyhrála ve dvou setech. Petru Kvitovou čeká Němka Angelique Kerberová, Barbora Krejčíková vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.