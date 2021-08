O titul na Masters v Cincinnati si zahrají Zverev s Rubljovem

Zverev oplatil Tsitsipasovi semifinálovou porážku z letošního Roland Garros a upravil vzájemnou bilanci na 3:6. "Po brejku na 2:4 jsem si řekl, že mám šanci. Měl jsem pocit, že neservíruje takové bomby a dostával jsem se do výměn. Bylo to o hlavě, jako s Novakem (Djokovičem) na olympiádě," řekl Zverev po zápase, který trval dvě a tři čtvrtě hodiny. "Je mezi námi velká rivalita a byly v tom velké emoce. Před US Open jsme si nechtěli nic darovat, což bylo na kurtu vidět," uvedl třetí nasazený Němec, který může navázat na květnový triumf na Masters v Madridu.

V závěrečné sadě za stavu 2:4 si Zverev vyžádal lékařské ošetření. "Nebylo mi dobře. Byl jsem bez energie, nebylo mi dobře od žaludku. Doktor mi na to něco dal a pak se to uklidnilo," prohlásil.

Rubljov porazil Medveděva poprvé v kariéře, předchozích pět vzájemných utkání prohrál. "Hodně mi to pomůže v sebevědomí, vím, že s ním mohu hrát. Pořád je dost co zlepšovat, ale je to, jako když absolvujete na univerzitě a obdržíte diplom," řekl po vítězství nad světovou dvojkou. O titul z Masters si zahraje podruhé, v dubnu v Monte Carlu prohrál ve finále s Tsitsipasem.

Při jedné z výměn rozběhal svého krajana tak, že Medveděv narazil do kamery na kurtu a povalil ji. "Dejte to pryč, málem jsem si zlomil ruku," řekl ruský hráč rozhodčímu.