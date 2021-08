Nevídaný moment na kurtu! Bouřlivák Medveděv opět řádil, tentokrát skopnul kameru

Ačkoliv se zdálo, že ruský tenista Daniil Medveděv míří k dalšímu vítězství, opak byl pravdou. V semifinále turnaje v Cincinnati proti svému dobrému kamarádovi Andrejovi Rubljovovi měl zápas pod kontrolou, jenže ve druhém setu nešťastně narazil přímo do kamery, a to ho zřejmě stálo postup do finále.