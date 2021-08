L. Fruhvirtová - Mooreová 6:4, 7:5 Šestnáctiletá tenistka Fruhvirtová postoupila v Clevelandu do 2. kola. Bouzková se dál trápí

Linda Fruhvirtová postoupila do druhého kola

Fruhvirtová vstoupila do duelu dvou šťastných poražených z kvalifikace nervózně, úvodní tři servisy ztratila a prohrávala už 1:4. Pak ale podání zpřesnila, získala pět gamů v řadě a tím i první sadu.

Ve druhém setu byly naopak obě hráčky na podání bezchybné. K prvním brejkbolům se dostala česká hráčka až v poslední hře s vydatnou pomocí soupeřky. Mooreová v ní zahrála čtyři dvojchyby a Fruhvirtová nabídnutou šanci zápas uzavřít využila.

V prvním vzájemném utkání proti Linetteové bude Fruhvirtová, 376. hráčka světového žebříčku, bojovat o vyrovnání svého maxima na okruhu WTA. Čtvrtfinále si zahrála v dubnu v Charlestonu, kde si připsala úvodní dvě výhry mezi elitou. V Clevelandu absolvuje svůj třetí turnaj WTA.

Bouzková na pátém turnaji v řadě neprošla přes první kolo

Marie Bouzková neprošla na okruhu WTA popáté za sebou přes první kolo. Na turnaji v Chicagu podlehla po vyrovnaném souboji Rebecce Petersonové ze Švédska 6:7, 6:7. V hlavní soutěži čeká na vítězství už od poloviny června.

Utkání s Petersonovou muselo být v neděli přerušeno kvůli tmě poté, co Bouzková ztratila úvodní set v tie-breaku 9:11 a získala první game druhé sady. I ta dnes dospěla do zkrácené hry, v níž nakonec uspěla opět Švédka, přestože česká hráčka šla do vedení 3:0.

Na okruhu WTA Bouzková naposledy vyhrála v polovině června v Birminghamu. Na tamní trávě došla do čtvrtfinále, od Wimbledonu ale na vítězství marně čeká.