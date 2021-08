Federer na dně, nemohl zastavit pláč. Cítil vinu za tragickou smrt kamaráda

Má pohádkový život i kariéru. V tenisu vyhrál takřka vše, co mohl, v historii zůstane zapsán jako jeden z nejlepších hráčů všech dob. Švýcar Roger Federer si kromě úspěchů a obrovského bohatství alespoň navenek užívá i spokojený rodinný život s manželkou Mirkou a dvěma páry dvojčat. Ale i on má podobně jako většina smrtelníků svoji třináctou komnatu, o níž mimo jiné pojednává jeho nová biografie.

Rodáka z Basileje zřejmě navždy poznamenala smrt bývalého kouče a velkého přítele Petera Cartera, za níž navíc cítí jistý díl spoluzodpovědnosti.

Tragická událost se stala v době, kdy se Federer teprve probíjel do absolutní světové špičky. Carter zahynul 1.srpna 2002 při nehodě na líbánkách v jihoafrickém národním parku Kruger. Australský kouč seděl na zadním sedadle offroadového vozidla, které se zřítilo z mostu.

Autor nové biografie Christopher Clarey přinesl dosud málo známé informace ohledně této události, v níž podle jeho zjištění hrála nemalou roli právě Federerova rodina.

Federer con Peter Carter, si primer entrenador. pic.twitter.com/cIEmwvkRKB — TenisRF (@TenisRF) April 13, 2014

„Federerova matka Lynette (která má jihoafrický původ) pomáhala Carterův výlet organizovat. A Federer sám Carterovi a jeho ženě Silvii doporučil do Jižní Afriky cestovat," píše Clarey, podle něhož na pozdějšího tenisového velikána dolehl jak obrovský smutek, tak pocit viny.

„To (pocit viny) ho zranilo úplně nejvíc," potvrzuje v knize tehdejší kouč švýcarské reprezentace Sven Groeneveld.

V době neštěstí byl Federer na turnaji v Torontu se švédským koučem Peterem Lundgrenem, jenž Cartera nahradil dva roky před jeho tragickou smrtí v pozici Federerova osobního trenéra.

Tragédie z něj udělala chlapa

A právě Švédovi připadla nevděčná úloha smutnou zprávu svému svěřenci sdělit. Protože byl zrovna ve městě, oznámil mu ji přes smsku.

„Roger pak přišel na můj hotelový pokoj a jen zíral. Bylo to pro nás oba nesmírně těžké. Já jsem byl v tu chvíli úplně prázdný. I já s Peterem jsme si byli velice blízcí. Roger ztratil bývalého kouče a velkého kamaráda. Bylo to poprvé, co jsme si spolu museli něčím takhle těžkým projít," vzpomíná v biografii Lundgren.

Dva týdny po nehodě se Federer vrátil do Švýcarska ze Severní Ameriky, aby se se svým přítelem naposledy rozloučil.

„Roger byl úplně na dně. Dalo se to vyčíst z řeči jeho těla. Nedokázal zastavit pláč. Myslím, že probrečel celý pohřeb, hodinu a půl," vybavil si jeho tehdejší deblový partner Yves Allegro.

„Zároveň si myslím, že po smrti Petera Cartera se z něj (Federera) se stal chlap. Bylo to vlastně poprvé, kdy se musel vypořádat s něčím takhle negativním. Předtím mu šlo všechno hladce. Rychle se dostal do světové stovky, vydělával pěkné peníze. Všichni v rodině byli zdraví a on už měl šťastný vztah s Mirkou. Všechno šlapalo jako hodinky. A najednou ztratil jednoho z nejdůležitějších lidí ve svém životě," dodal Allegro.