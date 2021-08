Nemůžeš umřít v mém pokoji. Měl bych problém... Favorita US Open dohání drsná kauza

Triumfoval na olympiádě v Tokiu, k tomu nedávno přidal titul v Cincinnati a rázem se zařadil k horkým favoritům na titul z blížícího se US Open. Němec s ruskými kořeny Alexander Zverev má skvělou formu, zároveň ho ale v posledních dnech znovu dohání kauza údajného domácího násilí proti bývalé přítelkyni Olze Šarypovové.

Americký magazín Slate totiž uveřejnil obsáhlý článek s výňatky ze série rozhovorů, které v čase postupně pořizoval novinář Ben Rothenberg. V nich popisuje Šarypovová svojí verzi událostí s poměrně drsnými detaily.

Začíná rozhovorem před dvěma roky, kdy se mu během US Open Šarypovová svěřila, že ji slavný tenista dusil polštářem, což byl prý do té doby vrchol jeho stupňujícího se agresivního chování vůči ní.

Ruska však v partnerství se Zverevem v té době ještě zůstala. Odcestovala s ním i na Laver Cup do Ženevy, kde ji měl německý hráč poprvé udeřit do obličeje.

Šarypovová se podle svých slov v té době pokusila o sebevraždu, když se v hotelovém pokoji zamkla do koupelny a snažila se předávkovat inzulinem, který si píchala injekční stříkačkou.

„Píchla jsem si to, chtěla jsem to celé ukončit, už jsem to nemohla dál snášet," svěřila se novináři. Situaci prý tehdy zachránil jeden z organizátorů Laver Cupu, který jí měl podat glukózové tablety na vyrušení účinku inzulinu.

Alexander Zverev při olmypijském triumfu

Mike Segar, Reuters

Šarypovová sdělila Rothenbergovi jméno organizátora, který jí tablety podal, ten však na novinářovy otázky odmítl odpovídat.

Krátce na to si však silnou dávku inzulinu během turnaje v Číně píchla znovu, a když ji Zverev po návratu do hotelového pokoje našel, pochopil prý co se stalo a dávkou cukru svoji přítelkyni dostával z kritického stavu.

„Proč mi tohle děláš. Chápeš, co jsi mi teď provedla. Když umřeš v mém pokoji, bude to pro mě velký problém. A ještě říkáš, že nechceš žít kvůli mně? Proč tohle děláš," měl zařvat Zverev podle výpovědi Šarypovové.

Druhý den ji prý tenista surově zbil. Po tomto incidentu pak tehdejší tenistova partnerka zveřejnila svoji verzi událostí na Instagramu.

Profesionální okruh ATP poté zareagoval prohlášením odsuzujícím jakékoliv domácí násilí, aniž by však kohokoliv konkrétně jmenoval. Šarypovovou nekontaktoval a Zverev sám všechna nařčení odmítl.

Šarypovová je podle magazínu Slate zpátky v Rusku, kde si našla práci v dobré firmě. Problémy se Zverevem nechce řešit soudní cestou, ale podle svých slov jen chce povzbudit ostatní ženy, kterým se staly podobné věci, aby se o nich nebály veřejně mluvit.

Se Zverevem se sice stín podezření táhne dál. Zmiňovali jej i komentátoři NBC během jeho tažení za olympijským zlatem. Obzvlášť ve Spojených státech jsou na toto téma hodně citliví, a tak se dá předpokládat, že se toto téma znovu vrátí.