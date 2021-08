Kontaveitová - Beguová 7:6, 6:4 Estonka ukončila po čtyřech letech čekání na druhý titul, triumfuje i Svitolinová

Estonská tenistka Anett Kontaveitová vyhrála na turnaji v Clevelandu generálku na US Open. Druhá nasazená hráčka ve finále porazila Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska 7:6, 6:4 a po čtyřech letech ukončila čekání na druhý titul v kariéře. Dosud se radovala jen v roce 2017 na trávě v Hertogenboschi. Ukrajinka Elina Svitolinová ukončila na turnaji v Chicagu téměř roční čekání na další titul. Nejvýše nasazená hráčka a bronzová medailistka z olympijských her ve finále generálky na US Open porazila Francouzku Alizé Cornetovou 7:5, 6:4 a svou sbírku rozšířila o 16. trofej.