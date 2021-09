Krejčíková - Muguruzaová 6:3, 7:6 Senzace! Krejčíková zvládla bitvu nervů a je ve čtvrtfinále US Open

Fantazie! Vítězka pařížské dvouhry Barbora Krejčíková válí parádně i na US Open. Při svém prvním startu v hlavní soutěži singlistek postoupila už do čtvrtfinále, když do něj postoupila po výhře nad dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Garbině Muguruzaovou ze Španělska po setech 6:3, 7:6 (7:4). Další sokyní české tenistky bude Běloruska Aryna Sabalenková.