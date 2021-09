Čtyři místa, šest kandidátů? Navrátil si sumíruje sestavu pro Innsbruck

Zatímco mezi ženami jsou tři Češky v top 10 a osm hráček v první stovce, v ATP je situace dramaticky odlišná. Pouze Jiří Veselý figuruje mezi stovkou (89.), zatímco Francie v ní má jedenáct hráčů a Velká Británie disponuje dvěma tenisty z top 30 a v záloze ještě číhá někdejší šampion Andy Murray.

„Dostává se do hry, je velice zkušený. Francie má také mnohem větší možnosti než my včetně výborných deblistů. Uvidíme ale, jestli ti zkušení hráči jako Monfils nebo Gasquet budou chtít Davis Cup vůbec hrát," přemítá Navrátil.

Jiří Veselý na archivním snímku.

Česká sportovní/Pavel Lebeda, Facebook

Ten závěrečnou čtyřčlennou sestavu vybere nejspíš z následující šestky: Veselý, Tomáš Macháč (143.), Zdeněk Kolář (185.), Vít Kopřiva (198.), Jiří Lehečka (201.), Lukáš Rosol (254.).

„Ještě uvidím, zda nepřijde zlepšení od Vrbenského a Jonáše Forejtka, který už v týmu byl, ale po zranění kotníku z toho vypadl. Vzal si jako kouče Slávu Doseděla, ale výkonnostně ho předběhli Kolář, Kopřiva i Lehečka a v poslední době taky Dalibor Svrčina, kterého výborně vede Honza Mašík," řekl Navrátil.

Macháč se v létě předvedl na olympiádě v Tokiu, Kopřiva zase překvapil postupem do semifinále v Gstaadu (vyřadil i Shapovalova), Lehečka při grandslamovém debutu uhrál tři kola kvalifikace US Open a Kolář má za sebou vítězný challenger v Rumunsku. Nejspíš nic převratného pro lidstvo, ale z osobního hlediska rozhodně nadějné.

Tomáš Macháč na své domácí antuce na pražské Spartě.

TK Sparta Praha/Pavel Lebeda

„Spousta třicátníků bude brzy končit a naši kluci mají šanci, aby třeba do roka dvou byli v první stovce. To bychom moc potřebovali," tvrdí Navrátil.

Zatím je v ní pouze Veselý, ovšem výkony české jedničky dvakrát přesvědčivé nejsou. V New Yorku prohrál úvodní kolo s Jihoafričanem Andersonem. A stále jsou na něm znát následky smolných týdnů.

„Jirkovi se stala autonehoda, přišel o dva turnaje a pak měl před odletem do Ameriky problémy se zubem. Doktoři mu museli čistit kanálky a zase netrénoval," popisoval Navrátil Veselého patálie.

Zatím to nevypadá, že by se kapitán brzy dočkal dalšího Čecha mezi širší elitou. „Udělat ten krok je těžké. Macháč hrál na olympiádě výborný zápas s Argentincem Schwartzmanem, jenže v kvalifikaci US Open prohrál v prvním kole," povzdechl si Navrátil.

Do výběru by mohl zařadit i 36letého Rosola, jenž v minulých letech v Davis Cupu několikrát zazářil a porazil mj. Tsongu nebo Zvereva. V newyorské kvalifikaci měl Rosol na lopatě pozdějšího německého osmifinalistu Gojowczyka. K výhře mu chyběly dva míčky.

„Lukáš s Jirkou Veselým nám vlastně zařídili postup, ale v poslední době na tom není moc dobře. Ani nehrál moc zápasů, nevyhrával. Zkušenosti v Davis Cupu jsou potřeba, ale na druhou stranu musíte mít nějaké výsledky," prohlásil Navrátil.

Před odjezdem do Innsbrucku by rád svoje vyvolené chtěl sezvat ještě na krátkou přípravu. „Turnaje jsou do konce října, pak bude nějaká pauza, takže bych s kluky pár dnů potrénoval, aby byli stoprocentně připraveni. Vyhrát challenger je jistě dobré, ale Davis Cup je zase o něčem jiném," tvrdí český kapitán.