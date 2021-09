Turnaj mistryň v Mexiku? Slibovali nám Evropu, cítila se zaskočená nejen Siniaková

"Škoda, že se to tak sešlo, ale musím se soustředit hlavně na sebe," pravila Kateřina Siniaková před úterním soubojem s krajankou Terezou Martincovou.

Zlatá olympijská medailistka ze čtyřhry má v Ostravě možnost ukázat, že sezona 2021 byla z jejího pohledu vydařená i po singlové stránce. Pětadvacetiletá Siniaková má za sebou řadu pozoruhodných výsledků, i když ne tak oslnivých jako její deblová partnerka Krejčíková. Byla ale ve finále v Bad Homburgu, třetí kolo uhrála na French Open i ve Wimbledonu.

„To byl takový můj malý cíl, abych by se na kurtu zase začala cítit dobře a to se povedlo," pochvalovala si královehradecká tenistka, která si do deblové sbírky po boku Krejčíkové zařadila i finále Australian Open a pařížský triumf. Hlavně díky tomu už má nejlepší český pár zajištěnu účast na letošním Turnaji mistryň.

Minimální čas na přípravu

Ten se však koná hned po týdnu, v němž se uskuteční pražské finále Billie Jean King Cupu. A navíc Masters proběhne v mexické Guadalajaře, ve výšce 1500 metrů nad mořem. S beztlakými míči, které dost nevyzpatatelně létají, na což si stěžoval i kouč světové jedničky Ashleigh Bartyové Craig Tyzzer.

„Že se Turnaj mistryň uskuteční v Mexiku, to bylo velké překvapení. Slibovali nám, že to bude v Evropě," divila se Siniaková. „S Bárou jsme to ale zatím nijak neřešily." Připouští ovšem, že odehrát obě velké listopadové akce bude hlavně pro singlistky dost náročné.

Kateřna Siniaková po triumfu v Tokiu.

@siniakovakaterina

„Asi hodně holek z tohoto důvodu nebude hrát Fed Cup," drží se ze setrvačnosti starého názvu ženské týmové soutěže. „Ta změna prostředí. Z haly zase ven, k tomu nadmořská výška. Spíš se tam (v Mexiku) hráčky budou třeba týden připravovat. Na tělo to bude velmi náročné."

Siniaková je ale v tuto chvílí připravená hrát obě akce, pokud bude na pražské finále nominována.

„Ještě není dáno, jak dlouho budeme hrát a jak se to sejde. Určitě bych ale ráda hrála oboje a snažila se s tím co nejvíc poprat," řekla padesátá hráčka singlového žebříčku.

Kromě ní se start na Turnaji mistryň týká ještě Karolíny Plíškové (singl) a Krejčíkové (singl i debl).