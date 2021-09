Teichmannová - Kvitová 4:6, 4:6 Kvitová vybojovala v Ostravě semifinále, Martincová končí

Kvitová se ve svém druhém zápase na letošním J&T Banka Ostrava Open v úvodu opírala především o výborný servis. S jeho pomocí odvrátila ve čtvrtém gamu čtyři brejkboly. V koncovce sady pak zpřesnila hru od základní čáry a získala tři hry za sebou, přičemž švýcarské soupeřce nedala šanci na obranu.

Teichmannová odchodem do šatny prodloužila pauzu mezi sety a přibrzdila rozjetou dvojnásobnou wimbledonskou šampionku. Kvitová ztratila hned své první podání ve druhé sadě, ale pak se znovu dostala do rytmu a otočila na 4:2. Za stavu 5:4 proměnila přímým bodem z podání druhý mečbol.

Petra Kvitová po výhře nad Jil Teichmannovou ze Švýcarska.

David W Cerny, Reuters

Mezi posledními čtyřmi je letos na okruhu teprve potřetí. V Dauhá to v březnu nakonec dotáhla k titulu, v Bad Homburgu v červnu na trávě prohrála v semifinále s Němkou Angelique Kerberovou.

Martincová ztratila servis v první hře zápasu. Pak sice podání držela jistě, ale ač se Sakkariové nedařil první servis, dlouho se nemohla prosadit na returnu. To se povedlo až brejkem na 5:5, vzápětí však po chybách přišla o game na 5:6 a napodruhé už Řekyně set dokončila.

"Je jednou z nejlíp servírujících hráček na okruhu a ani jsem nepociťovala, že jí v prvním setu první servis moc nešel. Má obrovský tlak i z druhého," řekla Martincová.

Tereza Martincová z ČR v utkání proti Marii Sakkariové z Řecka.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ve druhém setu se projevila domácí hráčkou opakovaně avizovaná únava. S publikem v zádech sice Martincová bojovala, ve výměnách držela s favoritkou krok, ale síly na obrat neměla. Zvláště, když přišla o servis na 1:2 a Sakkariová pak už podávala svůj vysoký standard.

"Měřit síly se špičkou, když nejsem úplně ready, je nesmírně těžké, ale byly tam kvalitní výměny," uvedla česká tenistka. "Přijdu si jako parní lokomotiva, chvilku mi trvá, než se rozběhnu, a bez prvotní dynamiky to jde těžko," odvětila, jak reagovala na "kraťasy" Sakkariové.

Zápas Martincová prohrála za hodinu a půl. Po prvním čtvrtfinále na turnaji kategorie WTA 500 si ale vylepší žebříčkové maximum a posune se na 53. místo pořadí dvouhry. "Sezona je průlomová, dostala jsem se do stovky a daří se mi prodat, co jsem natrénovala," řekla.

Přes únavu plánuje odletět do Chicaga, kde by měla hrát příští týden další turnaj. "Sáhla jsem si na dno sil a nevím, co to se mnou udělá, ale řekla jsem si, že tam odjedu," uvedla Martincová, která plánuje hrát ještě turnaje v Indian Wells, Moskvě a Courmayeuru.

J&T Banka Ostrava Open (tvrdý povrch, dotace 565 530 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Sakkariová (4-Řec.) - Martincová (ČR) 7:5, 6:3 Teichmannová (Švýc.) - Kvitová (2-ČR) 4:6, 4:6 Šwiateková (1-Pol.) - Rybakinová (7-Kaz.) 7:6 (7:5), 6:2 Kontaveitová (Est.) - Bencicová (3-Švýc.) 6:4, 6:3 Sobotní program tenisového turnaje žen J&T Banka Ostrava Open 2021: Centrkurt (14:00): Šwiateková (1-Pol.) - Sakkariová (4-Řec.) Kvitová (2-ČR) - Kontaveitová (Est.)

Turnaj mužů v Nur-Sultanu (tvrdý povrch, 541.800 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Duckworth (Austr.) - Millman (5-Austr.) 6:4, 6:4 Ivaška (8-Běl.) - Ruusuvuori (Fin.) 4:6, 6:4, 6:1 Kwon Sun-u (Korea) - Djere (7-Srb.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:0 Bublik (2-Kaz.) - Taberner (Šp.) 6:3, 6:4

Turnaj mužů v Metách (tvrdý povrch, dotace 481.270 eur): Dvouhra - čtvrtfinále: Gojowczyk (Něm.) - Giron (USA) 3:6, 6:1, 6:3 Hurkacz (1-Pol.) - Murray (Brit.) 7:6 (7:4), 6:3 Monfils (3-Fr.) - Basilašvili (8-Gruz.) 6:3, 6:3 Carreňo (2-Šp.) - Rune (Dán.) 6:4, 3:6, 6:4