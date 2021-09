Mazácký výkon. Čím jsem hrála déle, tím to bylo lepší, pochvalovala si Kvitová

"Začátek nebyl ideální, ale čím jsem hrála déle, tím to bylo lepší," pochválila se Kvitová po výhře dvakrát 6:4.

Čtyřiadvacetiletá Švýcarka je přitom jako levačka tak trochu zrcadlovým obrazem Kvitové a pomáhá si nepříjemným servisem s opačnou rotací.

"Zabralo to pár gamů, než jsem si zvykla, nakonec to bylo fajn," tvrdila vítězka poté, co se vypořádala i s neúnavnou obranou Teichmannové.

"Věděla jsem, že ty výměny budou dlouhé a ona to bude vracet a vracet a vracet. Byla jsem smířená, že to bude boj," tvrdila Kvitová, která ho ovšem vyřešila mazácky.

I když na startu druhé sady ztratila podání, na třetí dějství vůbec nepomyslela.

"Ušetřené síly jsou důležité. Po prvním zápase (s Ruskou Potapovovou) jsem byla rozsekaná," uznala Kvitová, která se v sobotu představí ve svém třetím semifinále v sezoně.

Proti Kontaveitové půjde jako favoritka se vzájemnou bilancí 5:2, do které patří i letošní výhra v Dauhá.

Sobotní program tenisového turnaje žen J&T Banka Ostrava Open 2021: Centrkurt (14:00): Šwiateková (1-Pol.) - Sakkariová (4-Řec.) Kvitová (2-ČR) - Kontaveitová (Est.)

"Cítím se tu dobře, mám tady rodinu, diváci mě ženou a snad to tak bude pokračovat," popřála si Kvitová.