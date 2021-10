Thiem se vyhne operaci zraněného zápěstí, zaměří se na novou sezonu

Tenista Dominic Thiem nebude muset na operaci se zraněným zápěstím, kvůli kterému už v polovině srpna ukončil letošní sezonu. Loňský vítěz US Open na Twitteru oznámil, že léčba pokračuje úspěšně a je přesvědčen, že start nového ročníku stihne.

"Jsou to skvělé novinky. Nebudu potřebovat žádnou operaci. Zápěstí se dobře zhojilo, vypadá stabilně a dobře," uvedl Thiem. Následující týdny ještě využije k rehabilitaci a posílení svalů, postupně už by chtěl začít i s tenisovým tréninkem. "Už se nemůžu dočkat, až po tak dlouhé době zase vezmu do ruky raketu," dodal.

Osmadvacetiletý rakouský hráč si zranil pravé zápěstí 22. června na turnaji na Mallorce při přípravě na Wimbledon. Ruku měl pět týdnů v ortéze, po návratu k tréninku se mu ale potíže vrátily. Nemohl kvůli tomu v New Yorku obhajovat grandslamový titul a raději ukončil sezonu. Kvůli výhradám k rehabilitaci se navíc rozešel se svým dlouholetým fyzioterapeutem.