Rodina a byznys. Nabídky na koučování Štěpánek odmítal i od grandslamových vítězů

Vážně jste se po konci kariéry tenisově neudržoval?

Vlastně od rozlučky (v roce 2018), na kterou jsem se připravoval, jsem pořádně netrénoval. Od té doby jen velice zřídka. To jsem si šel třeba zahrát dvakrát třikrát za rok. Teď, když mám motivaci před sebou, tak to má pro mě jiný náboj. Dieta, začal jsem cvičit, jako dřív.

Jaké byly ty roky bez tenisu?

Můj život se převrátil naruby. Tenise je a bude součástí mého života, ale už ne tou primární. Ale čekáme druhé dítě, tak chci být ve formě i kvůli němu. Asi bude vyžadovat ještě víc energie. Strašně se těším. Kdybych tu nabídku hrát dostal před dvěma lety, tak bych nekývl, ale teď je situace jiná.

Radek Štěpánek a jeho manželka Nicole Vaidišová během rozloučení s tenisovou kariérou.

Vlastimil Vacek, Právo

Forma roste?

Tu mám prvních deset minut, když to udýchám. Nohy odpadají dřív, ale Londýn je za necelé dva měsíce, tam budu v pohodě. Hraje se v Royal Albert Hall, takže je to výjimečné i místem konání. S 90 procenty hráčů, co se tam sejdou, jsem prožil kariéru. Tommy Haas mi říkal, že to je unikátní akce. Já chci být připravený, když vidím, jak Ferrero hituje s Alcarazem, jak hraje Baghdatis, Haas jako by nikdy neskončil... Chci, aby můj tenis byl koukatelný, aby to nebylo ve slow motion.

V Londýně bude hrát i Tomáš Berdych, ale v týmu se nesejdete.

Organizátoři to nechtěli. Ale už dávno předem jsem věděl, proti komu hraji, kdy, kde. To jsem za celou kariéru nikdy nezažil. Začínám proti Enqvistovi. První den night session, další den hraju s Malissem a k tomu dva debly. Do toho budu mít (27. listopadu) 43. narozeniny. Chci si to užít, ale hlavní je pobavit diváky.

Měl jste nabídky na trénování?

Odmítal jsem je. Ale zajímavé byly. Já si svoje vyzkoušel jako kouč s Novakem Djokovičem. To je rarita, že můj první svěřenec byl hráč, který byl jeden zápas od toho stát se nejlepším tenistou všech dob... Ty další nabídky byly od hráčů z top 10 nebo od vítězů grandslamu, toho si vážím, ale musí to přijít ve správný čas. Pro mě je teď rodina číslo 1. Třeba na to dojde později. Spíš ale v nějaké mentorské roli než v každodenní na kurtu.

Tenista Radek Štěpánek během prvního utkání semifinále Davis Cupu s argentinským Juanem Mónakem.

Vlastimil Vacek, Právo

Po konci kariéry jste se začal věnovat byznysu, jak si stojíte?

Věnuju se aditivnímu palivu a energetickým úsporám. Udělali jsme velký pokrok v obou odvětvích. Teď už se to samo ufinancuje. Tříletá mravenčí práce, abychom mohli roztáhnout křídla, je hotová.

Vaše tenisová minulost vám určitě ulehčuje vztahy s obchodními partnery, je to tak?

Z 99 procent vědí, kdo jsem, Dveře to otevírá jednodušeji. Potkávám se s lidmi, ke kterým bych se těžko dostával a čekal na schůzky půl roku Takhle se to stane během dvou dnů. To cítím jako velkou přidanou hodnotu. Určitě si ale netroufnu říct, že jsem protřelý. Jak říkal táta: Nejhorších je prvních 20 let v tenise a pak to jde samo. To platí i v byznyse. Učím se každý den, baví mě to, vím, že to funguje. Aditivní paliva jsou celosvětové téma. Jde o to být ve správný čas na správném místě.