Vzory? Kvitová a Nadal. Máme dobře našlápnuto, vědí úspěšné české juniorky

„Jel jsem tam s týmem, který je suverénně nejlepší na světě. I když jsou holky mladší než nejstarší povolený ročník. Moje funkce tak byla dost kosmetická. Všechny hrají skvěle. Dokázaly si poradit i se zdravotními problémy," líčil kapitán David Škoch, vítěz wimbledonské juniorské dvouhry z roku 1992.

Šéf českého tenisového svazu Ivo Kaderka nejdřív rozdal úspěšným juniorkám obálky s finančním příspěvkem na další rozvoj jejich kariér a pak jim dal i za úkol, aby se za pár let staly členkami dospělé reprezentace v BJKC. Zároveň je pozval do šampionské lóže na pražský finálový turnaj.

„Byla jsem na finále Fed Cupu proti Rusku (2015), kde rozhodující debl vyhrály Plíšková se Strýcovou. Velký zážitek," usmívala se Bartůňková, jejímž vzorem je Petra Kvitová a mezi muži pak Roger Federer a Rafael Nadal. „Pro mě taky Petra a celosvětově Nadal," přidala se Bejlek. „Byla jsem v jeho akademii, což byl super zážitek."

České tenistky Nikola Bartůňková (vlevo) a Sára Bejlek, které vyhrály juniorský Pohár Billie Jean Kingové.

Ondřej Deml, ČTK

Jednou by rády zažily i to, co na vlastní kůži při fedcupových triumfech mohly prožít Kvitová a spol.

„Cesta je ještě dlouhá, ale myslím, že máme dobře našlápnuto. Klidně tam za tři čtyři roky můžeme být," prohlásila se zdravým sebevědomím Bartůňková. „Nemám co dodat," rozesmála kamarádku Bejlek. A na obou bylo znát, že přišly na chuť týmovým soutěžím. „Je to vždycky lepší být v kolektivu, fandit si navzájem. Byl na nás i trochu tlak a zvládly jsme to," tvrdila Bejlek.

Na začátku listopadu budou mít možnost s třetí do party Fruhvirtovou ochutnat atmosféru nabité haly, která přeje Češkám. Za prvních 24 hodin se vyprodalo přes 55 procent kapacity O2 areny na zápasy domácích hráček v Billie Jean King Cupu.