GLOSA: Sezona Petry Kvitové? Ústup ze slávy, česká hvězda však má stále co nabídnout

Má hotovo. V pondělí se za letošním tenisovým rokem Petry Kvitové definitivně zabouchly dveře. Postarala se o to ve třetím kole turnaje v Indian Wells běloruská hvězda Viktoria Azarenková. A česká šampionka si tak může ve své veleúspěšné kariéře odškrtnou další sezonu, svou šestnáctou. Otázky se tak nabízejí. Jak hodnotit uplynulé měsíce a především co může legenda českého tenisu dokázat v té následující?

Když se v roce 2006 objevila na světovém okruhu šestnáctiletá slečna Petra Kvitová, bylo jasné, že českému tenisu roste nový talent. A to se také do vrchovaté míry potvrdilo. Během své úžasné kariéry vyhrála osmadvacet turnajů včetně dvou nejcennějších ve Wimbledonu, šestkrát pomohla k triumfu ve Fed Cupu, byla světovou dvojkou, na odměnách si vydělala přes 33 milionů dolarů. Tolik jen stručný výčet úspěchů dnes jednatřicetileté české legendy.

Kromě toho se do srdcí fanoušků celého světa zapsala i neuvěřitelným návratem poté, co byla v prosinci roku 2017 ve svém bytě napadena a vážně pořezána na levé ruce. Zdaleka nejen na základě této události byla od ostatních tenistek opakovaně zvolena nejoblíbenější hráčkou na okruhu.

Petra Kvitová prohrála na turnaji v Indian Wells ve 3. kole

sntv

A letošní rok? Rodačka z Bílovce ovládla turnaj v Dauhá, na žebříčku jí stále patří výborná jedenáctá příčka, jinak však rok 2021 moc pozitivně hodnotit nemůže. Zápasová bilance 28 výher, 16 porážek není na poměry Kvitové žádná hitparáda a ani grandslamová statistika, kde se nedostala dál než do třetího kola, nedává příliš důvodů k optimismu.

"Měla jsem lepší sezony, než byla tahle. To se stává, už jsem měla podobné roky a není to konec světa. Vyhrála jsem jeden turnaj, což je vždycky highlight roku," ohodnotila své výkony Kvitová.

Zranění i únava

Za nepřesvědčivými výkony dvojnásobné wimbledonské šampionky stojí i řada zdravotních problémů, se kterými se musela během roku vypořádat. „Od té doby, co začal covid, tak je to vyčerpávající pro všechny. A moje tělo to nesnáší moc dobře. Proto končím sezonu už teď, abych měla pár týdnů navíc na oddych a vyléčení všech bolístek," dodala.

Česká tenistka Petra Kvitová během semifinále ostravského turnaje

Jaroslav Ožana, ČTK

Otázkou tedy zůstává, zda jednatřicetiletá Češka zvládne i v sezoně 2022 čelit nájezdu nastupující generace v čele s Gauffovou, Raducanuovou, Rybakinovou a dalšími talentovanými hráčkami.

S velkou dávkou pravděpodobnosti už Petra Kvitová svou sbírku dvou grandslamových titulů nerozšíří, světovou elitu však může s přehledem trápit dál. I v letošní nepříliš povedené sezoně dokázala zdolat esa světového tenisu jako jsou Garbiňe Muguruzaová, Anastasia Pavljučenkovová, Maria Sakkariová, Karolína Plíšková či Angelique Kerberová.

Petra Kvitová vyhrála turnaj v Dauhá

O2 TV Sport

Jméno Petry Kvitové stále láká fanoušky po celém světě a ona jim má stále co nabídnout, i když na nejvyšší mety už to asi stačit nebude. Ale co je nejdůležitější. Vůle znovu poměřit síly se světovou elitou českou hvězdu neopouští.

"Pořád mám v sobě touhu a chuť, což je důležité, a v zvláště tomhle věku. Bez ohně uvnitř bych už nemohla hrát. Ale pořád tam je, to je krásné, posílá fanouškům jasný vzkaz legenda.