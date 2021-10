Badosaová - Krejčíková 6:1, 7:5 Šest ztracených servisů a konec. Krejčíková v Indian Wells dohrála

Krejčíková ztratila hned na úvod podání a nabrala manko, které už v průběhu první sady nesmazala. Servis uhrála v prvním setu jen jednou a po třiceti minutách začínalo druhé dějství.

Ani tam ale česká tenistka nezačala dobře a prohrála opět svůj první servis. Tři získané hry v řadě však následně otočily skóre ve prospěch Krejčíkové, jenže ta následně opět zaváhala na podání a stav byl srovnaný.

Česká tenistka Barbora Krejčíková v Indian Wells dohrála v osmifinále.

V desáté hře při servisu Češky zvládla Krejčíková odvrátit první mečbol a vyrovnala na 5:5, od té chvíle však neuhrála ani fiftýn. Dvě čisté hry následně rozhodly o postupu Badosaové.

Olympijská vítězka ve čtyřhře Krejčíková hrála v Indian Wells poprvé hlavní soutěž dvouhry a postupem do osmifinále by si měla znovu vylepšit žebříčkové maximum; posunout by se měla na čtvrté místo pořadí WTA.