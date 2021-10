Muguruzaová - Martincová 6:4, 4:6, 6:3 Martincová nestačila na bývalou světovou jedničku a v Moskvě končí

Jednapadesátá hráčka světa Martincová do duelu se světovou pětkou vstoupila odvážně a díky brejku ve čtvrté hře odskočila na 4:1. Pak ale s favorizovanou Španělkou prohrála pět her za sebou a ztratila úvodní sadu. Muguruzaové patřil i začátek druhého setu, ale přelévání stavu pokračovalo. Španělka nepotvrdila brejk na 3:2, Martincová vyhrála další tři hry a za stavu 5:3 podávala na vyrovnání. Dva setboly při vlastním servisu mimo jiné kvůli dvojchybě neproměnila, ale dostala se do vedení i na returnu a nakonec jí při šestém setbolu pomohla Španělčina chyba z bekhendu.

V rozhodující sadě přestřelky plné tvrdých úderů končily většinou ve prospěch Španělky. Martincová třikrát ztratila podání a po porážce 3:6 se s turnajem v ruské metropoli rozloučila.