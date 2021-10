Na zádech budu mít terč, tuší Krejčíková

„Doufám, že jsem odpočinutá. A věřím, že jsem načerpala potřebnou energii," hlásila Krejčíková ve čtvrtek odpoledne z Brna mezi tenisovým a kondičním tréninkem.

Po vyřazení na turnaji v Indian Wells si 25letá hráčka dala na pár dní pauzu a snažila se trochu odstřihnout od tenisu. „Jela jsem do Los Angeles načerpat energii, udělala jsem si i výlet na kole po Santa Monice. Odreagovala jsem se tam a musím říct, že mi to docela nabilo baterky."

Bude to potřebovat. V Praze je Krejčíková nejvýše postavenou hráčkou ze všech účastnic. Domácí příznivci, mezi kterými v O2 areně nemají chybět rodinní příslušníci a kamarádi, už se těší, co předvede. „Občas si to představím a trochu se mi rozklepou kolena."

Vítězka singlu na Roland Garros a olympijská šampionka ve čtyřhře z Tokia je tváří velké tenisové akce a na fanoušky shlíží i z billboardů. „Je to hezký a je to pro mě čest takhle reprezentovat. Už když jsme se v Americe potkaly s Billie Jean, tak organizátoři měli radost, že tam budu. Tak jen doufám, že i ty výsledky budou stát za to a náš tým se dostane co nejdál," líčila Krejčíková.

Americké tenisové legendě, po které je nově pojmenována soutěž ženských tenisových týmů, stačila při společném setkání i poradit, kam by si měla v Praze vyrazit. „Karlův most, Pražský hrad, Staroměstské náměstí, prostě ty největší krásy, co tady máme..."

I když je Krejčíková kometou uplynulých měsíců, ve Fed Cupu, v němž Češky od roku 2011 šestkrát pod vedením kapitána Petra Pály triumfovaly, velké zkušenosti nemá. Odehrála jen dvě čtyřhry, v singlu dosud nenastoupila. A přesto se po ní budou chtít jisté body.

„Tlak tam bude. Za tenhle rok toho mám hodně za sebou, takže je jasné, že na zádech budu mít červený terč a každý ho bude chtít sestřelit," tuší Krejčíková. „Čím víc bych si to ale připouštěla, tím hůř bych asi hrála. Takže do toho musím jít jako do každého jiného zápasu a věřím, že sezonu dobře dojedu. Půjdu do toho na 100 procent. Na maximum!"

I kapitán Pála je přesvědčen, že při absenci Petry Kvitové a Karolíny Plíškové bude mít česká ekipa v Krejčíkové nezpochybnitelnou ústřední personu.

„V té situaci jsem nikdy nebyla, ale myslím, že to bude dobrý. Samozřejmě se to pozná, až když se sejdeme s holkama a pak při zápasech. Realizační tým ale vždycky vytvoří strašně atmosféru a pak se potáhneme všichni navzájem," věří Krejčíková. „Vím, že to bude náročné, ale už se strašně moc těším. Po tenisové stránce jsem, myslím, nachystaná. Tak dělám všechno pro to, abych byla i správně naladěná a dobře to dopadlo."