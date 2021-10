Rozzuřený Djokovič: Očkování? Všichni jsou nepřátelští, nechci být součástí téhle špíny

Je suverénním vládcem světového tenisu. Letošní sezona patřila prakticky výhradně jemu. Novak Djokovič v ní získal tři grandslamové tituly, o ten čtvrtý, 21. v kariéře, pak přišel až ve finále US Open proti Medveděvovi. A reálně hrozí, že ani na Australian Open ho tenisový král nezíská. Povinné očkování účastníků prvního grandslamového turnaje roku totiž srbská legenda akceptovat nehodlá.

"Tenisté bez očkování proti koronaviru nedostanou australská víza, aby mohli přijet na Australian Open. Výjimky neexistují." S tímto prohlášením přišel v minulém týdnu ministr pro imigraci Alex Hawke.

To mimo jiné znamená, že o naději na zisk rekordního 21. grandslamového titulu, kterým by se odpoutal od Federera a Nadala, přijde úřadující světová jednička Novak Djokovič. A nejen on. Podle informací ATP a WTA je neočkovaných tenistů a tenistek mezi profesionály asi třetina. Mimo jiné i Alexander Zverev či Daniil Medveděv.

A bělehradský rodák ze svého rozhodnutí ustoupit nehodlá. "Média šíří v souvislosti s koronavirem jen strach a paniku. Toho nechci být součástí," uvedl Djokovič v interview pro srbský list Blic.

Očkování? Moje soukromá věc

A tím rozhodně neskončil. "Cítím, jak jsou všichni v této souvislosti s očkováním striktní a nepřátelští. Ale já nechci být součástí téhle špíny. Jestli se nechci nechat očkovat, to je přece moje soukromá věc. A víte co? Ať na tohle téma řeknu cokoliv, stejně se moje odpověď překroutí, jak se to komu hodí," pokračuje šampion v tvrdé kritice.

Na Djokovičovu stranu se klaní i jeho přemožitel z finále US Open Andrej Medveděv, výhrady má i olympijský šampion Alexander Zverev a řada dalších. Velkými zastánci očkování jsou naopak Rafael Nadal či Roger Federer.

Světová jednička Novak Djokovič možná nebude obhajovat titul na Australian Open

Hamish Blair, ČTK/AP

Australian Open začíná osmého února příštího roku. Zda na něm bude startovat Novak Djokovič i další esa ze světové tenisové špičky, však zůstává značně nejisté.