Hradecká a 'sova' z Hradce zařídily půlnoční výhru

"Vzalo mi to hodně sil," oddechl si s úsměvem kapitán Petr Pála. "Tenhle výsledek nám dává šanci hrát o postup, ať už duel Německa a Švýcarska dopadne jakkoli."

Po třísetové porážce se zkušenou Angelique Kerberovou bylo logické, že do deblu nenastoupí vyčerpaná Barbora Krejčíková a ze zlaté čtyřhry z olympijského Tokia se na kurt podívá jen jedna hráčka.

Žádné nervy ale český debl nepřepadly. Hradecká se Siniakovou už spolu něco odehrály. V sezoně 2017 dokonce postoupily do finále US Open.

"Máme s Katkou dobré výsledky, ale naši spolupráci tehdy ukončilo moje urvané koleno, což byla velká škoda. To, co hrajeme, nám ale sedí, rozumíme si a netrvá nám dlouho se sehrát. Za ten společný rok jsme se dobře poznaly. Docela nám to klape a víme, co ta druhá dělá," pochvalovala si spolupráci Hradecká. Její pondělní spoluhráčka navíc pochází z Hradce Králové, tak proč by to nemělo fungovat, že?

"Vůbec to pro mě nebyl problém. Ať už tam budu stát s kýkmkoli, tak se přizpůsobím. S Luckou se ale dobře známe, dokážeme si vypomoci a to se taky ukázalo," tvrdila Siniaková, která si nelámala hlavu ani s pozdním začátkem rozhodujcího duelu, jenž se nakonec dohrál až v úterý.

"Já jsem sova. Radši si počkám, než ráno vstávat," pousmála se Siniaková, která právě v O2 areně uhrála ve finále Fed Cupu 2018 proti USA jedny z největších výher své kariéry.

"Tehdy jsem ten poslední zápas Katky komentovala. Ale je to to rozhodně lepší být na kurtu. Od prvního do posledního balonu jsem si to užila. Atmosféra byla neskutečná, lidí nás hnali dopředu. A s Katkou jsme byly pořád pozitivní," oslavila 36letá tenistka svůj návrat do týmu.

"Úžasná čtyřhra. Super tie break nahrává někdy těm slabším, ale holky si pro to šly a Němky taky konečně zachybovaly. Bylo to o pár míčích, obrovsky namáhavý zápas, ale strašně se mi to líbilo," chválil vítězky Pála.