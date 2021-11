Jsem smutná. Chtěla jsem týmu pomoct víc, litovala Krejčíková

Chyběl kousíček, mohlo to být jinak. Zase mi to uteklo o pár míčů, litovala Barbora Krejčíková

"Bylo to společné rozhodnutí s kapitánem, že půjdou hrát holky (Hradecká se Siniakovou)," vysvětlovala Krejčíková, jejíž souboj s olympijskou vítězkou Bencicovou patřil k dosavadním vrcholům finálového turnaje. "Zase mi to uteklo o pár míčů," litovala poražená. "Bylo to vyrovnaný, velká kvalita, ale Belinda prostě využila zkušenosti a mně chyběl kousíček," tvrdila Krejčíková.

V první sadě ještě dotáhla stav ze 2:5 na 5:5, ale prohrála ji v tie breaku, druhý set pak rozhodlo ztracené podání v sedmém gamu.

Barbora Krejčíková v zápase s Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

Vlastimil Vacek, Právo

"Atmosféra byla suprová. Hrozně mě to mrzí, že jsem ten bod nepřinesla do kabiny, fanoušci skvěle povzbuzovali, ale vyhrát může jen jedna...," povzdechla si Krejčíková.

Ne náhodou se skupině D přezdívalo skupina smrti. Pro domácí jedničku to znamenalo utkat se v singlech se dvěma asi nejlepšími soupeřkami, které do Prahy dorazily - Němkou Kerberovou a Švýcarkou Bencicovou.

"No jo, byly to nejtěžší holky, co jsem tu mohla dostat. Jsou to pro mě cenné lekce do budoucna. Teď jsem smutná. Bylo by blbý, kdybych nebyla, ale holky mají mnohem víc zkušeností a já se tomu teprve učím..."