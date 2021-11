Ďábelský program Krejčíkové! Česká hvězda může na Turnaji mistryň čelit rekordní porci zápasů

Estonka Anet Kontaveitová, krajanka Karolína Plíšková a Španělka Garbiňe Muguruzaová. To jsou tenistky, které Barbora Krejčíková potká ve skupině pojmenované Teotihuacán.

Kromě toho si však vítězka letošního French Open střihne po boku Kateřiny Siniakové duely i v deblu, kde postupně vyzvou tchajwansko-belgický pár Sie Šu-wej, Mertensová, chilsko-americkou dvojici Guarachiová, Krawczyková a kanadsko-mexický debl Fichmanová, Olmosová.

"Je to finále sezony a každá hráčka je tady skvělá. Bude to opravdu těžké, ale je to poslední turnaj roku, všechny jsme v dobré formě a už se těším. Bude to zábava a nádherný turnaj," má jasno pětadvacetiletá Češka.

Krejčíkovou, která se jako jediná z elitních hráček zúčastnila v sobotu skončeného BJK Cupu v Praze, tak čeká další pořádná dávka zápasů, kde nebude prostor na odpočinek.

Dnes od 21:00 rozehraje singlovou část turnaje s Kontaveitovou, ve čtvrtek od 22:30 nastoupí po boku Kateřiny Siniakové proti dvojici Fichmanová, Olmosová, v pátek od 21:00 naváže bitvou s krajankou Plíškovou.

Turnaj mistryň - dvouhra Skupina Teotihuacán: Barbora Krejčíková (2-ČR) Karolína Plíšková (3-ČR) Garbiňe Muguruzaová (6-Šp.) Anett Kontaveitová (8-Est.)

V sobotu přijde na řadu debl proti páru Sie Šu-wej, Mertensová, v neděli pak poslední singlový zápas ve skupině opět od 21:00 proti Muguruzaové. Nabitý program základních skupin pak završí ve čtyřhře v pondělí večer, kdy bude se Siniakovou čelit dvojici Guarachiová, Krawczyková.

Barbora Krejčíková v utkání proti Belindě Bencicové ze Švýcarska.

Michal Kamaryt, ČTK

Tím to však pro světovou trojku končit nemusí. Pokud v obou soutěžích postoupí, nastoupí k semifinále dvouhry buď v úterý večer od 21:00, nebo ve středu ráno od 2:30. Semifinálové zápasy čtyřhry jsou pak naplánovány na úterý 22:30 či středu od 4:00 ráno.

Finále dvouhry se rozehraje ve čtvrtek od půl třetí SEČ, čtyřhra pak začíná o dvě a půl hodiny dříve. Krejčíková tak s jistotou odehraje šest zápasů v šesti dnech, pokud se jí bude dařit na všech frontách, pak dokonce deset duelů v devíti dnech.

Schopnostem Barbory Krejčíkové věří kromě českých fanoušků i legendární Martina Navrátilová. "Je klidná, soustředěná a hraje elegantně. Není jen průměrnou hráčkou od základní čáry, umí se adaptovat na každý povrch. Když jste navíc světovou deblovou jedničkou, musíte být opravdu dobrá, to není náhoda. Ale teď jsem překvapená ještě víc, jak si vede skvěle."

Turnaj mistryň - čtyřhra Skupina El Tajín: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) Sie Šu-wej, Mertensová (4-Tchaj./Belg.) Guarachiová, Krawczyková (6-Chile/USA) Fichmanová, Olmosová (8-Kan./Mex.)

"Je to úžasný příběh. Je excelentní celodvorcovou hráčkou a výtečnou deblistkou," ocenila českou hvězdu i Chris Evertová.

Vyhrát dvouhru i čtyřhru dokázaly na jednom Turnaji mistryň jen tři hráčky - šestkrát Martina Navrátilová a jednou bývalá trenérka Krejčíkové zesnulá Jana Novotná a Martina Hingisová.