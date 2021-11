Ka. Plíšková - Muguruzaová 4:6, 6:2, 7:6 Parádní bitva pro Plíškovou, česká hvězda začala Turnaj mistryň výhrou. Krejčíková padla

Plíšková sice vedla 2:0, ale pak chybovala a prohrála čtyři hry v řadě. "První set nebyl nic moc. Přišly dva špatné servisové gamy a to je moc velký luxus jí darovat," řekla.

Od druhého setu se Češka zlepšila. Hrála razantněji, při svém podání ztratila jen dva fiftýny a díky dvěma brejkům si vynutila rozhodující dějství. "Víc jsem do toho chodila, dobře podávala i returnovala," uvedla.

Ve třetí sadě měla Plíšková za stavu 5:4 při podání Španělky první dva mečboly, ale soupeřka si nejprve pomohla kvalitním servisem a poté česká tenistka netrefila dobře míč. Vzápětí se při svém servisu dostala ze stavu 15:40 a rozhodla v tie-breaku. Při třetím mečbolu poslal míč do autu, ale čtvrtý už proměnila po chybě Muguruzaové.

"Když rozhoduje tie-break, je to vždycky vabank. Je to o štěstí a náhodě. Ale pořád jsem byla výhře blíž a měla jsem víc šancí," uvedla po výhře 8:6 ve zkrácené hře.

Vítězství dodá Plíškové klid do zbylých zápasů ve skupině. "Mám jednu výhru, což je skvělé. Kdybych prohrála, tak bych byla hodně dole, protože jsem měla mečboly, ale takhle budu pod menším tlakem. Jsem super šťastná, že se mi to povedlo," oddechla si Plíšková.

Plíšková tak porazila Muguruzaovou ve skupině na Turnaji mistryň i potřetí, uspěla už v letech 2016 a 2017. Vzájemnou bilanci se Španělkou si vylepšila na 9:2.

Krejčíková na úvod padla

Barbora Krejčíková vstoupila do svého premiérového Turnaje mistryň porážkou. Vítězka Roland Garros dnes podlehla Estonce Anett Kontaveitové v zahajovacím utkání turnaje v mexické Guadalajaře 3:6 a 4:6.

"Byl to můj první zápas a myslela jsem, že to bude lepší. Nebylo to moc dobré," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci. "Ona hrála solidně, výborně podávala a každý set rozhodl jen jeden brejk. Věřím, že se zlepším. Snažím se najít pozitiva. Mám před sebou ještě minimálně dalších pět zápasů, na to se soustředím a chci si to užít, i když to dnes nevyšlo," dodala Krejčíková, která vedle dvouhry hraje i deblový turnaj s Kateřinou Siniakovou.

Světová trojka a druhá nasazená Krejčíková se od začátku "prala" s nezvyklými vysokohorskými podmínkami, na které si zvykala jen pár dnů. V utkání udělala na sebe nezvykle vysoký počet nevynucených chyb (34) a míče často posílala daleko do autu.

V prvním setu přišla o podání po dvojchybě ve čtvrté hře. Druhou sadu začala po dvojchybě a dvakrát trefené síti ztraceným servisem a šanci na obrat nedostala. Estonka, mimo jiné letošní vítězka z Ostravy, nepovolila české tenistce během 75 minut žádný brejkbol.

"Podmínky jsou obtížné, mám před sebou ještě hodně zápasů. Je to složité. Před pár dny jsem hrála v hale v Evropě a teď jsem tady, to je opravdu náročné," řekla Krejčíková, která byla minulý týden jedničkou českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové v Praze. Do Mexika přiletěla v neděli.

Do hlediště si na úvodní duel soutěže příliš fanoušků cestu nenašlo. Guadalajara pro letošek nahradila na poslední chvíli čínský Šen-čen a Turnaj mistryň se koná po roční pauze. Hraje se v nadmořské výšce přes 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem.

GUADALAJARA, Turnaj mistryň (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů): Skupina Teotihuacán: Kontaveitová (8-Est.) - Krejčíková (2-ČR) 6:3, 6:4 Karolína Plíšková (3-ČR) - Muguruzaová (6-Šp.) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) Čtyřhra Skupina Tenochtitlán: Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.) - Juraková, Klepačová (7-Chorv./Slovin.) 6:0, 6:4 Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Čína/Austr.) 6:2, 6:2.

1. Kontaveitová 1 1 0 2:0 2. Plíšková 1 1 0 2:1 3. Muguruzaová 1 0 1 1:2 4. Krejčíková 1 0 1 0:2

1. Aojamaová, Šibaharaová 1 1 0 2:0 2. Melicharová, Schuursová 1 1 0 2:0 3. Stosurová, Čang Šuaj 1 0 1 0:2 4. Juraková, Klepačová 1 0 1 0:2