Strašně to lítá, stěžuje si Krejčíková. Mezi tenisovou špičkou si přijde nepatřičně

"Zápas jsem zahrála docela solidně, ale nebylo to úplně to nejlepší, na co jsme asi byli všichni zvyklí, že jsem hrála o hodně líp. Beru to, jak to je a budu se snažit zlepšovat. Prostě nejsem robot, nemůžu pořád vyhrávat," uvedla Krejčíková při on-line tiskové konferenci.

V utkání udělala vítězka Roland Garros 34 nevynucených chyb. V řidším vysokohorském vzduchu měla potíže s kontrolou úderů. "Lítá to, strašně to lítá," řekla k podmínkám. "Člověk jde do zápasu z tréninku a představuje si, jak by hrál a chce do toho naskočit stejně. Najednou přijde a je to úplně něco jiného. Snažila jsem se s tím vypořádat, ale lítalo to všude možně."

Soustředění Barbory Krejčíkové během úvodního utkání na Turnaji mistryň.

Henry Romero, Reuters

Doufá, že si postupně zvykne. Minimálně má před sebou ještě dva zápasy dvouhry a tři čtyřhry "Pro mě to je ještě náročnější po cestě a že jsem minulý týden hrála v hale. Doufám, že výkony půjdou nahoru a na konci týdne to bude trošku veselejší," řekla s nadějí Krejčíková.

Přes prohru má stále šanci postoupit ze skupiny, Před sebou má ještě zápasy s Karolínou Plíškovu a se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. "S Kájou i Garbiňe očekávám náročné zápasy, holky hrajou dobře a jsou jedny z nejlepších. Derby je vždycky zajímavý, čeští fanoušci si to užijou. Těším se, dlouho jsme nehrály a bude to dobrá zkušenost," řekla Krejčíková.

Stále si přijde mezi světovou špičkou trošku nepatřičně, "Je to takový divný, že najednou patřím mezi ně. Potřebuju hrát tuhle úroveň delší dobu a trošku se s tím vyrovnat," uvedla.

Zopakovala, jak je ráda, že se na vrchol sezony ve dvouhře kvalifikovala. Vždyť se teprve před rokem po dlouholetém snažení dostala do stovky žebříčku WTA. "A teď jsem tady třetí a můžu si zahrát Turnaj mistryň - to je neskutečný! Mám radost, že tady můžu být a podařilo se mi to v singlu i v deblu. Užívám si to. Je to moc hezký turnaj, ať to dopadne jakkoli," řekla.