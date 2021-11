A zase porážka s Češkou. Ani bývalá trenérka Plíškové trend nezměnila

Bitva bývalých světových jedniček na Turnaji mistryň v Guadalajaře skončila po dvou a půl hodinách porážkou Španělky v poměru 6:4, 2:6, 6:7.

"Od druhého setu jsem cítila, že neservíruju tak dobře jako v prvním," líčila Muguruzaová, kterou na duel takticky připravila její současná trenérka a bývalá koučka Plíškové Conchita Martinezová. Ale ani to nestačilo.

"Karolína se do toho opřela, obzvlášť při servisu," řekla španělská tenistka. Plíšková měla ve druhé sadě úspěšnost prvního podání 89 procent a trefila 4 esa. "To je její největší zbraň, tím se zápas vyrovnal," potvrdila Muguruzaová. "Ve třetím setu jsme do toho ale opravdu šlápla, byla to vyrovnaná bitva."

Fanoušci na straně Španělky

Diváci v areálu při večerním duelu dokázali ocenit obě soupeřky, větší podporu ale měla pochopitelně 28letá Španělka.

V tie-breaku rozhodující sady, který byl festivalem ztracených servisů, vedla 3:1. Už předtím dokázala odvrátit Plíškové dva mečboly a ve zkrácené hře i třetí. Až při čtvrtém poslala míček do autu a kouč české vítězky Sascha Bajin se rozzářil jak měsíček.

Rozhovor s Karolínou Plíškovovou po zápase Turnaje mistryň s Garbiňe Muguruzaovou

O2 TV Sport

"Strašně těžký zápas pro obě z nás. Rozhodl to vlastně jeden míček. Strašně bolavá porážka," litovala Muguruzaová. "Bojovala jsem, jak jen to šlo. V Mexiku jsem namotivovaná, publikum mě hnalo dopředu. Ale bohužel," povzdechla si poražená, kterou čeká v základní skupině Turnaje mistryň ještě jeden zápas proti Češce.

Duel s Barborou Krejčíkovou bude pro pátou hráčku WTA zároveň odvetou za vyhrocený střet na US Open, kde Muguruzaová českou soupeřku, jež měla zdravotní problémy, nařkla z neprofesionálního chování. Španělka pak v osmifinále newyorského grandslamu prohrála s Krejčíkovou 3:6 a 6:7.