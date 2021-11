Medveděv - Hurkacz 6:7, 6:3, 6:4 Těžká dřina pro Medveděva, Turnaj mistrů však začal výhrou. Berrettini vzdal Zverevovi

Druhé utkání Červené skupiny vyhrál Němec Alexander Zverev po skreči domácího Mattea Berrettiniho. Olympijský vítěz Zverev získal po 79 minutách maratonský úvodní set 9:7 v tie-breaku. Za nepříznivého stavu 0:1 v druhé sadě si nechal wimbledonský finalista Berrettini několik minut ošetřovat poraněné břišní svaly a po pokusu o návrat do zápasu musel hned po následující výměně v slzách vzdát.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz tak nezopakoval překvapení z letošního Wimbledonu, kde Medveděva vyřadil v pětisetové bitvě v osmifinále a nakonec v All England Clubu došel až do semifinále. Rus mu oplatil porážku už v srpnu v Torontu a dnes vyhrál další vzájemný duel, který dospěl až do rozhodující sady.

Ital Matteo Berrettini musel své úvodní utkání Turnaje mistrů kvůli zranění vzdát.

Luca Bruno, ČTK/AP

Finále sezony ATP Tour se koná poprvé v Turíně, kam se přesunulo po 12 ročnících, které hostil Londýn. Favoritem je první hráč světa Srb Novak Djokovič, který může Turnaj mistrů ovládnout pošesté a vyrovnat rekord Švýcara Rogera Federera.