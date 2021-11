Zverev - Medveděv 6:4, 6:4 Německý tenista Alexander Zverev vyhrál podruhé v kariéře Turnaj mistrů

Francouzští tenisté Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut získali druhý deblový titul na Turnaji mistrů. Šampioni z roku 2019 ve finále v Turíně porazili americko-britský pár Rajeev Ram, Joe Salisbury, vítěze US Open přehráli 6:4, 7:6. Korunovali tak vydařenou sezonu, v níž jako osmý pár v historii zkompletovali triumfem na Roland Garros kariérní Grand Slam. Německý tenista Alexander Zverev vyhrál podruhé v kariéře Turnaj mistrů. Ve finále porazil obhájce titulu Rusa Daniila Medveděva dvakrát 6:4.

Olympijský vítěz z Tokia slaví letos už šestý vavřín a celkově devatenáctý. Pětadvacetiletý rodák Hamburku triumfem vydělal 2,143 milionu dolarů, přes 48 milionů korun.

Zverev se ve finále opíral o výborný servis a každý set rozhodl jedním brejkem. V první sadě vzal Medveděvovi podání ve třetí hře a ve druhé hned na úvod. Ve výměnách působil jistě, dokázal být trpělivý a především z forhendu posílal milimetrově přesné vítězné rány.

Zápas Zverev vyhrál za hodinu a čtvrt, při mečbolu napálil eso z druhého podání. "Lepším způsobem ukončit sezonu nejde. Jsem nadšený," pochvaloval si Němec v rozhovoru na kurtu. Jeho radost byla o to větší, že Medveděva porazil po předchozích pěti prohrách v řadě. "Nevím, jestli to byl perfektní zápas, ale musel jsem hrát skvěle, aby se mi to povedlo," uvedl Zverev.

Stal se teprve čtvrtým tenistou v historii Turnaje mistrů a prvním po 31 letech, který v semifinále a finále porazil prvního a druhého hráče světa. Zverev v semifinále vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče ze Srbska, Medveděv je aktuálně druhý v pořadí ATP.

Zverev je desátým hráčem historie s více než jedním titulem z Turnaje mistrů. Z jeho krajanů je na tom lépe jen Boris Becker, který na závěrečném podniku sezony uspěl třikrát.

Dokonalá odplata

Herbertovi s Mahutem ve finále dokonale vyšla odplata za středeční porážku v základní skupině. První duel v Turíně s Ramem a Salisburym ztratili po kanáru ve druhém setu v supertiebreaku 11:13, tentokrát ale měli koncovku pevně v rukou. Zkrácenou hru druhé sady ovládli jasně 7:0.

O titul si Herbert s Mahutem zahráli na Turnaji mistrů potřetí za sebou. V roce 2018 podlehli z mečbolu Američanům Miku Bryanovi a Jacku Sockovi, o rok později už v duelu s Ravenem Klaasenem a Michaelem Venusem uspěli. Nyní se stali prvním francouzským párem v historii, který dokázal vyhrát závěrečný podnik sezony dvakrát.

Připravujeme podrobnosti.

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně: Dvouhra - finále Zverev (3-Něm.) - Medveděv (2-Rus.) 6:4, 6:4 Čtyřhra - finále: Herbert, Mahut (3-Fr.) - Ram, Salisbury (2-USA/Brit.) 6:4, 7:6 (7:0).

Challenger v Pau (tvrdý povrch, dotace 88 520 eur): Dvouhra - finále Albot (7-Mold.) - Lehečka (ČR) 6:2, 7:6 (7:5).