Hrát bez diváků? Bylo by to nemastné, neslané, oddechl si Veselý

Takhle nějak jste si asi úvodní dvouhru představoval, ne?

Myslím, že jsem odehrál určitě nejlepší utkání v Davis Cupu i jedno z nejlepších za poslední měsíce. Neuvěřitelně jsem podával, dokázal jsem totálně eliminovat soupeřovu výhodu antuky, toho, že Jojo (Kovalík) na ní umí skvěle, výborně se hýbe, ale servisem jsem si vytvořil takový tlak, že jsem většinu výměn kontroloval já. Myslím, že to bylo rozhodující.

Sedla vám i atmosféra derby?

Určitě jeden z důvodů byl, že má moje dcera první narozeny. Ale ne, dělám si srandu. Všichni jsme se týden těšili, dobře jsem se připravil, nebyl důvod panikařit, celou dobu jsem si říkal, že mám za sebou kvalitní týdny. Že když to nevyjde, nevyjde to, důležité je zahrát dobrý tenis. To se mi podařilo na jedničku.

Slovenští novináři se zajímali, jestli se váš výkon blížil vašemu největšímu vítězství kariéry, kdy jste před čtyřmi lety porazil Novaka Djokoviče?

To se těžko porovnává, ale je pravda, že jsem si na to vzpomněl. Míč jsem cítil skvěle na raketě až do stavu 6:3, 3:2. Výkon byl skvělý, byť se těžko hodnotí, jestli to bylo jako proti Djokovičovi. Ale jsem každopádně maximálně spokojený.

Zleva Jiří Veselý a kapitán daviscupového týmu České republiky Jaroslav Navrátil.

Václav Šálek, ČTK

S vaším bodem se v českých plánech víceméně počítalo. Je to pro vás velká psychická úleva, že jste prognózy naplnil?

Určitě jsem zápas zvládnul po mentální stránce. Snažil jsem se zůstat klidný, všichni víme, že mě občas emoce přemůžou, ale dokázal jsem udržet hlavu koncentrovanou. I když se to trochu komplikovalo a člověk v závěru nikdy neví, navíc je to Davis Cup, kde emoce hrají roli. Byla velká výhoda, že se na moje podání vůbec nehrálo. Podával jsem přesněji a přesněji. 86 procent do kurtu. Servis fungoval výborně. Standartně jsem podával 215 až 220 kilometrů za hodinu.

Moc lidí ale na zápas nedorazilo, nemrzí to?

Všichni víme, že Slovensko má taky skvělé fanoušky, velice temperamentní. Mrzí mě, že návštěvnost není větší. První derby by si to určitě zasloužilo, aby byla tahle hezká hala vyprodaná. Zároveň jsem rád, že Češi nezklamali, přijeli a byli slyšet.

Vzhledem k prvnímu potvrzenému případu pacienta s koronavirem pořadatelé nějakou dobu zvažovali, zda nehrát bez diváků...

Doneslo se mi to okolo jedné, byl jsem docela v šoku. Byl bych zklamaný. I rodina přijela, z Příbrami to není úplně kousek. Myslím, že by to derby zkazilo. Bylo by to nemastné, neslané. Jsem rád, že k tomu nakonec nedošlo.