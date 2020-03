Už jen bod... Musíme zůstat na zemi, tvrdí kapitán. Na debl chce poslat páteční vítěze

„Dáme si jen večeři, žádné slavení nebude, není důvod. Musíme do soboty jít s pokorou, Slováci byli a budou ve všech sportech bojovníci. Budou nám to chtít znepříjemnit, musíme do toho ale jít naplno a zkusit to ukončit," řekl Navrátil na závěr prvního dne, v němž si neměl na co stěžovat.

„Ani největší optimisté nečekali stav 2:0, byť to moje přání bylo. Agresivita rozhodla, ale je to teprve jen dílek toho, proč jsme přijeli, musíme zůstat na zemi," dodal dvaašedesátiletý kápo, který kvitoval, že oba singlisté strávili na kurtu jen kolem hodinky a půl. Je tedy velká šance, že Veselého s Rosolem pošle i do čtyřhry, kterou sobotní program začíná.

„Promluvíme si, jak se kluci cítí, ale není důvod něco měnit, aby tam vstupoval někdo jiný, když byli oba výborní. Pokud se nic nestane, půjdou tam. Nechci prostě nikoho šetřit a čtyřhru odepsat, když mají oba formu. Budeme to chtít skončit," tvrdí odhodlaně Navrátil, byť soupeř do boje nasadí i světovou deblovou osmičku Filipa Poláška.

I když to mezi Veselým a Rosolem před pár týdny skřípalo, společné pivko obrousilo hrany a teď se oba chystají na co nejrychlejší definitivu letenek do Madridu.

„Máme čas se pobavit na večeři a vymyslíme tu nejlepší variantu," tvrdí Rosol, který je sice ve světovém žebříčku na 179. pozici, ale v Davis Cupu pravidelně dokáže prodat svoje zkušenosti. Však už v něm porazil Tsongu, Zvereva... I skalp antukáře Martina určitě zahřál.

„Nebyl to vůbec špatnej zápas," přikývl Rosol. „Věděl jsem, že musím vyhrát, jasná taktika byla udělat dva body, protože Slováci jsou ve čtyřhře favorité." Za příznivého stavu se ale hostům snad bude hrát v Bratislavě debl mnohem uvolněněji.

„Atmosféra mě vždycky vyhecuje, člověk nehraje sám za sebe, ale za celý tým, mám týmové soutěže hrozně rád," rozpovídal se Rosol. V sobotu má možnost se znovu předvést v tom nejlepším světle.