Velké zklamání zavládlo na Slovensku po vyřazení daviscupového týmu od České reprezentace v kvalifikaci o postup na finálový turnaj do Madridu. Duel, který neměl před začátkem jednoznačného favorita, zvládl lépe tým kapitána Navrátila. To jeho protějšek Domink Hrbatý neskrýval rozčarování a hledal chyby i sám v sobě.

Už po pátečních dvouhrách, v nichž Slováci nevyhráli ani set, to s vyhlídkami na Madrid nevypadalo pro domácí vůbec dobře. Po výhře v sobotní čtyřhře však vycítili naději, kterou mohl podpořit Andrej Martin, jenž měl proti Jiřímu Veselému dokonce mečbol, jenže česká jednička kritickou chvíli ustála a nakonec přidala rozhodující třetí bod.

„Zůstává nám jen boj o záchranu. Bude to válka, aby kluci měli vůbec šanci zase si zahrát o Madrid. Tentokrát jsme byli finále blízko. Možná nejsem tak dobrým kapitánem, jak jsem si myslel. Zřejmě i moje chyby se podepsaly na porážce," zpytoval svědomí po neúspěchu Hrbatý.

„Celé je to hodně náročné. S klukama jsem trávil dvanáct hodin denně na kurtu, pro postup jsem udělal všechno. Dělám to z lásky k tenisu, protože finančně je to slabě ohodnocené," pokračoval dál někdejší 12. hráč světa.

Jiří Veselý z České republiky se raduje z výhry nad Andrejem Martinem ze Slovenska, díky které získal pro Česko vítězný bod. Čeští tenisté zdolali v kvalifikaci Davisova poháru Slovensko 3:1 na zápasy a poprvé si zahrají finálový turnaj.

Václav Šálek, ČTK

A zároveň prozradil, jak by se alespoň na lavičce mohl slovenský tým pro příští duely posílit.

„Naznačil jsem Marošovi Vajdovi, zda by nechtěl být příští rok kapitánem. Jeho zkušenosti by nám pomohly a možná by nás konečně do vysněného Madridu dostal. Vždyť pracuje s Novakem Djokovičem, světovou jedničkou. Ví, jak velcí hráči přemýšlejí. Možná by uměl dát týmu něco navíc," přišel s nápadem, jak zapojit kouče, který byl u všech 17 grandslamových titulů srbského tenisty.

Hrbatý si na závěr své řeči neodpustil kritiku na adresu pořadatelů klání v Bratislavě. Vadila mu chabá účast domácích fanoušků v hledišti.

„Myslel jsem, že na takové derby bude vyprodáno. Říkal to i pan Moška (sekretář Slovenského tenisového svazu). Nevím, zda to byl mediální trik, nebo lidi nepřišli kvůli koronaviru. Ale je to škoda. Ceny lístků byly pro běžné lidi drahé. Čtyřčlenná rodina musela dát přes sto eur. Více lidí by nám určitě pomohlo. Češi pak nemuseli být tolik slyšet," narážel Hrbatý na tradičně hodně hlasitou podporu českých tenisových fandů.