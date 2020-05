Davis Cup? Jsem trochu pesimista, říká Piqué

"Všude panuje velká nejistota. Snažíme se reagovat na to, co vláda o sportu říká a zda bychom mohli do haly pustit diváky. Řekl bych, že jsem trochu pesimista, protože Davisův pohár bez fanoušků by byl nesmírně obtížný," řekl televizní stanici Movistar Piqué, fotbalista Barcelony, jehož investiční skupina Kosmos Davis Cup financuje.

Tenisová sezona je kvůli pandemii přerušena nejméně do poloviny července a řada hráčů si myslí, že letos už se hrát nezačne. Z největších turnajů byl zrušen Wimbledon, French Open je přeloženo na podzim a je možné, že se v Paříži bude hrát bez diváků.

Totéž hrozí i Davisovu poháru, protože Španělsko zasáhla nemoc covid-19 velmi citelně a tamní opatření se uvolňují pomalu. O trofej nově usiluje 18 týmů na finálovém turnaji, čeští tenisté jsou ve skupině s Francií a Velkou Británií. Loňský premiérový ročník v novém formátu vyhráli domácí Španělé v čele s Rafaelem Nadalem.