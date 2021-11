Tenisté uprostřed lockdownu. Češi se v Innsbrucku chystají na finále bez diváků

Češi si start vybojovali už v březnu 2020 v bratislavské baráži, ale covidová situace loni uspořádání finálové akce neumožnila. A tenisté se jen pár hodin před odjezdem do Rakouska obávali znovu.

"Bylo by to hrozně nešťastný, všichni jsme se těšili, ale pak přišla zpráva, že se v Rakousku všechno zavírá. Tradice by ale neměla zůstat stát," řekla týmová jednička Jiří Veselý.

Spolu s ním jsou v Innsbrucku Tomáš Macháč a Zdeněk Kolář. Čekalo se ještě na Jiřího Lehečku, který v neděli odpoledne hrál finále turnaje ve francouzském Pau proti Moldavanu Albotovi.

Jiří Veselý v přípravě v Innsbrucku.

Pavel Lebeda



"Jirka tam porazil kvalitní hráče a hlavně jeho semifinálová výhra na Dánem Runem je výborný výsledek," poznamenal kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil, který se nakonec rozhodl jen pro kvarteto hráčů. Původně nominovaný Lukáš Rosol tak zůstal doma.

Český tým ale nepřijel do dějiště jako favorit. Ve čtvrtek ho na úvod čeká zkušená Francie (Gasquet, Herbert, Mahut, Mannarino, Rinderknech), v neděli pak Velká Británie (Broady, Evans, Norrie, Salisbury, Skupski).

Kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

"Je to velice těžký los, ale to jsme věděli, že narazíme na kvalitní soupeře. Ve druhé skupině (Srbsko, Německo, Rakousko), kde má hrát Djokovič, by to bylo ještě těžší," přemítal Veselý.

Do innsbrucké olympijské haly nebudou mít vzhledem k situaci přístup diváci, což Navrátil považuje za výhodu.

"S francouzskými tenisty jezdí vždycky hodně fanoušků, takže to pro nás snad bude lepší," řekl kapitán, který si pochvaloval i místní pomalejší kurt.

"Věříme, že budeme dobře nachystaní a konkurenceschopní. A hlavně s negativním testem na covid," doufá Navrátil.