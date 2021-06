Senzační zpráva pro český tenis? Finále Poháru Billie Jean Kingové by se mohlo hrát v Praze

Po fantastickém tažení Barbory Krejčíkové na French Open se rodí pro český tenis další výborná zpráva. Finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup) by se totiž mohl přesunout do Prahy. Šéf tenisového svazu Ivo Kaderka o tom jedná s vedením ITF. Jasno by mělo být do konce června.

Závěrečný turnaj ženské soutěže se měl konat v Budapešti, ale loni byl zrušen a letos byl kvůli koronavirové situaci odložen. Maďarská metropole se pořádání akce v květnu vzdala.

"Velmi seriózně a vážně jednáme s ITF a jsme před rozhodnutím. Musíme do konce června oznámit, jestli Praha převezme pořádání z Budapešti," řekl Kaderka při dnešním příletu vítězky dvouhry a čtyřhry na Roland Garros Barbory Krejčíkové do Prahy.

Kromě českého týmu mají ve finále startovat i Austrálie, Bělorusko, Belgie, Francie, Německo, Maďarsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko a USA.

"Byla by pohádka, kdyby se světové finále odehrálo v Praze. Volal jsem Báře (Krejčíkové) a ptal se: Chceš Fed Cup v Praze? Řekla, že ano. Není to nereálné, už několik týdnů jednám se šéfem ITF," řekl Kaderka, který se s Davem Haggertym potkal i na Roland Garros.

Krejčíková: Fed Cup v Česku? Bylo by to nádherné

Nová česká hvězda Krejčíková měla z možného finále Fed Cupu v Česku radost. "Bylo by to nádherné. Byla bych ráda, kdyby se to stalo," řekla a vzpomínala, jak v roce 2018 v O2 areně získala její deblová parťačka Kateřina Siniaková rozhodující bod ve finále proti Američankám. "To byl neskutečný zážitek, jak nás lidi podporovali a jaká byla atmosféra," řekla Krejčíková.

Vítězka dvouhry i čtyřhry na Roland Garros Barbora Krejčíková

Michaela Říhová, ČTK

Pokud by vydržela v současné formě až do podzimu, mohla by být za hrdinku třeba Krejčíková. "Byla by obrovská čest reprezentovat a vyhrát poslední bod. Byl by to taky splněný sen, být lídrem českého týmu, ale teď v té situaci nejsem a uvidíme, jak to vyvine," uvedla Krejčíková.

Finálový turnaj by se mohl podle Kaderky hrát 44. týden v roce, tedy od 1. listopadu.

Fed Cup byl na Pohár Billie Jean Kingové přejmenován loni na počest dvanáctinásobné grandslamové vítězky a bojovnice za rovnost pohlaví a sociální spravedlnost. Zvýšily se také finanční odměny pro účastníky finálového turnaje na 18 milionů dolarů.

České tenistky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy získaly stříbrný pohár po finále v Praze v roce 2018.