České tenistky touží po dalším triumfu v Praze. Chtějí navázat na vítěznou éru z Fed Cupu

České tenistky chtějí přidat další triumf v týmové soutěži. Od roku 2011 vyhrály šestkrát Fed Cup a na tato vítězství by rády navázaly ve finále nově vzniklého Poháru Billie Jean Kingové. Doufají, že využijí výhodu domácího prostředí a fanoušci je poženou. „Zažila jsem to v roce 2018 a byl to nezapomenutelný zážitek. Bylo neuvěřitelné, jakou energii publikum dávalo. Tohle na normálních turnajích nezažijete,“ vzpomíná Kateřina Siniaková. Více už v našem videu.

V minulosti táhly český tým Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková nebo Barbora Strýcová. Ani jedna z nich v současném výběru kapitána Petra Pály není. Jedničkou bude Barbora Krejčíková. „Byla jsem u toho, když v roce 2018 Katka (Siniaková) uhrála rozhodující bod. To jsem byla poprvé v týmu a byl to obrovský zážitek. Teď doufám, že se nám podaří to, co v tom roce 2018," doufá světová čtyřka.

Do týmu se vrací zkušená Lucie Hradecká, která nejvíc vzpomíná na to, jak ve finále Fed Cupu 2011 v Moskvě získala ve čtyřhře po boku Květy Peschkeové rozhodující bod. „Furt to mám v hlavě. Květa tehdy byla ve stejné situaci jako teď já, ta zkušená, která mě prováděla. Myslím, že jsme to zvládly neskutečně. Jsou to neskutečné vzpomínky," říká šestatřicetiletá tenistka.

Dvě další členky týmu Tereza Martincová a Markéta Vondroušová si naopak v týmové soutěži odbudou premiéru. „Pro nás všechny je to velká pocta, že tady můžeme být. Mám od toho velká očekávání. Viděla jsem v televizi, když holky vyhrávaly Fed Cup, a to je i nyní cíl nás všech. Jsme dobrý tým, dáme do toho všechno," slibuje Vondroušová.

Markéta Vondroušová při tréninku na centrkurtu v O2 areně

Ondřej Deml, ČTK

Český výběr vstoupí do bojů o Pohár Billie Jean Kingové pondělním utkáním s Německem.