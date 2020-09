Loni senzačně dotáhla své snažení v Paříži až do finále, letos se s grandslamovým French Open loučí už po úvodním kole. Česká tenistka Markéta Vondroušová, patnáctka turnaje, prohrála nečekaně s nenasazenou Polkou Igou Šwiatekovou po setech 1:6 a 2:6. To Petra Kvitová celkem s přehledem a hlavně díky výbornému prvnímu podání ovládla úvodní duel proti domácí Oceane Dodinové poměrem 6:3 a 7:5, postupuje rovněž Kateřina Siniaková, jež zvítězila nad Američankou Lauren Davisovou 7:6 a 6:2. Loučí se naopak Karolína Muchová, s Američankou Christinou McHaleovou prohrála poměrem 2:6 a 4:6. Do akce dnes jdou ještě Kristýna Plíšková a Jiří Veselý.