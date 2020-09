French Open

Krejčíková si dnešní výhrou nad Barborou Strýcovou poprvé zajistila třetí kolo na grandslamu ve dvouhře, Siniaková se z postupu do stejné fáze turnaje radovala o necelou hodinu později. Ve čtvrtek spolu navíc rozehrají čtyřhru.

"Je super, že se nám takhle daří. Pokusíme se navázat v obou soutěžích," usmála se Siniaková. "Byla bych ráda, kdyby to pokračovalo," uvedla Krejčíková.

Především Krejčíková prožívá životní výsledek. Na grandslamu je v hlavní soutěži potřetí a poprvé se dostala do třetího kola. "Je to moje nejcennější výhra, takhle dobrou hráčku jsem ještě neporazila," řekla po třísetové výhře nad Strýcovou (37. WTA).

Aktuálně 114. singlistka světa Krejčíková by se měla poprvé v kariéře posunout do první stovky žebříčku dvouhry. "To jsem si přála celý život. Vždycky jsem věřila tomu, že na stovku mám, ale když jsem měla udělat poslední krok, nebyla jsem toho schopná," vzpomínala a v poslední době proto změnila na věc pohled. "Smířila jsem se, že když nepokořím, nic se neděje. Hraju tenis proto, že mě to strašně baví."

Prosazuje se především ve čtyřhře. Se Siniakovou vyhrály Roland Garros a Wimbledon, dvakrát ovládla smíšenou čtyřhru na Australian Open. "Debl je priorita a singl hraju proto, že mě to baví. Prostě hraju a užívám si, že můžu, že jsem zdravá, že se doba snad nějak zlepší a už to snad bude jenom růžové," řekla.

K úspěchu na Roland Garros jí nejspíš pomohla i letošní koronavirová pauza. S trenérem měli čas udělat komplexnější přípravu. "Dřív jsem motala singla, debla a nebylo moc času opakovaně na něčem pracovat. Taky jsem starší a pochopila jsem, že není vše jenom o tenisu a jsou jiné důležité věci. Už mě to tak nestresuje."

Více se věnuje rodině, užívá si neteře a synovce a trénuje o něco méně než dříve. "Hrávala jsem pětkrát týdně a nepomáhalo mi to. Teď jsem si užívala víc čas doma a na tenis jsem chodila odpočinutá a odtrénovala to lépe," řekla Krejčíková.

Česká tenistka Kateřina Siniaková.

Pool, Reuters

Rozhodla se kvůli obavám z nemoci covid-19 neletět na US Open. Doma u televize pak trochu litovala. "Říkala jsem si, jestli jsem se rozhodla správně, ale doufám, že se mi to tady podaří vynahradit. Vlastně už se mi to povedlo," usmála se.

V Paříži se znovu daří i Siniakové. "Asi už budu muset říkat, že to je můj nejoblíbenější grandslam," prohlásila s tím, že nejraději má melbournské Australian Open. Antuka na Roland Garros ale vyhovuje její hře víc. "Hraje se mi na ní dobře. Když se dobře pohybuju, mám čas si vypracovat bod a uspět," přitakala.

Výhodou pro ni můžou být letošní náročnější podmínky. Dosud panoval chlad, kurty byly pomalejší a míče těžší. "Je to pro všechny těžké, neletí to, to potrápilo i mě. Beru to tak, jak to je. Určitě toho dokážu hodně vrátit, může to pro mě být plus," dodala Siniaková.