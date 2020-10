Od prvního míče se v očích Kvitové zračilo soustředění, u ní známé z velkých zápasů, v kterých soupeřky deklasovala - třeba dvakrát ve finále Wimbledonu či ve Fed Cupu. A rychlým nástupem do utkání s Číňankou se naladila na vítězný tón.

"Od rána jsem byla v pohodě, ale tak půl hodinky před zápasem to na mě padlo a byla jsem nervózní. Taková jinačí," líčila Kvitové své rozpoložení ve video konferenci s novináři po utkání. "Vím, že když jsem nervózní, je to i dobrá známka, že mi na tom záleží, že se vypumpuju. A začátek to ve finále nejspíš rozhodl," řekla.

Utkáním prolétla za hodinu a 25 minut. Dva míče před koncem se jí začaly lesknout oči. Po využitém mečbolu bylo vidět, jak je dojatá. "Vrátily se mi vzpomínky z comebacku v roce 2017," prozradila třicetiletá hráčka.

Před třemi lety hrála na centrkurtu Philippa Chatriera první zápas po incidentu z prosince 2016, kdy byla přepadena ve svém bytě a pachatel jí pořezal všechny prsty levé ruky, v které drží raketu. Julii Boserupovou z USA tehdy porazila 6:3 a 6:2.

"Všechno se mi vybavilo," uvedla Kvitová. "Jak bylo strašně těžké a zároveň hezké vstoupit na centrkurt a hrát před diváky, rodinou, blízkými, kteří mi pomohli v těžkých dobách. I proto jsem moc ráda, jak jsem hrála a postoupila do čtvrtfinále."

Petra Kvitová se raduje z postupu do čtvrtfinále French Open

Michel Euler, ČTK/AP

Už po třetím kole čelila Kvitová otázce, jak vidí své šance na titul. Nyní je pavouk dvouhry žen chudší o další favoritky a její jméno je ještě více skloňováno ve spojení s triumfem. "Tak daleko nekoukám. Teď mě čeká další zápas," odvětila.

Jako hodně hráčů a hráček má zvyk, že nestuduje los. Nezjišťuje si, s kým by mohla hrát za dvě tři kola. "Myslím, že to mám odmala. Nevybavuju si to ani z turnajů, na které jsem jezdila s rodiči. Prostě jsem to šla odpálit, odpinkat a pak se dozvěděla, s kým hraju," podotkla. "Párkrát jsem se koukala moc dopředu a pak při utkání přemýšlela o soupeřce ob kolo, což nejde. Bylo to ponaučení."

Nyní už ví, že o semifinále se utká s Laurou Siegemundovou. Němka otočila i po sporném dvojitém dopadu míčku zápas prvního kola s domácí Kristinou Mladenovicovou a na grandslamu je poprvé ve čtvrtfinále. "Umí hrát na antuce, je nebezpečná. Nesmím ji nechat variovat," tuší Kvitová.