Nadal ve finále dosáhl jubilejní sté výhry v Paříži a získal stejně jako vítězka sobotní dvouhry Polka Iga Šwiateková šek na 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun).

Žebříček ATP se měnit nebude. Djokovič zůstane s náskokem v čele, Nadal si udrží druhou pozici.

Král pařížské antuky Rafael Nadal ve finálové bitvě.

Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Mladenovicová s Babosovou zůstaly královnami Paříže

Francouzsko-maďarský pár Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová obhájil titul na French Open a společně vyhrál počtvrté grandslam. Nasazené dvojky zvládly ve finále roli jasných favoritek a přehrály 6:4, 7:5 Američanku Desirae Krawczykovou a Alexu Guarachiovou z Chile. Pro ně byl naopak dnešní zápas na pařížské antuce premiérou ve finále grandslamu.

Čerstvé čtyřnásobné grandslamové šampionky Kristina Mladenovicová (vpravo) a Tímea Babosová

Alessandra Tarantino, ČTK/AP

Mladenovicová s Babosovou v pátek svedly obrovskou semifinálovou bitvu s Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou, než je udolaly za dvě a půl hodiny. Dnešní obhajoba pařížského trůnu byla pro sehraný pár mnohem snadnější. Společně přidaly druhou trofej z Roland Garros ke dvěma z Australian Open z letoška a roku 2018. Mladenovicová ještě dobyla Paříž před čtyřmi lety s Caroline Garciaovou.

Staronové šampionky vyhrály čtyři z posledních 11 majorů. Na US Open cítily křivdu poté, co kvůli karanténě francouzské tenistky byly krátce před zápasem druhého kola vyřazeny. Mladenovicová totiž patřila do skupiny lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem turnaje pozitivně testován na koronavirus.

Čtyřnásobné grandslamové šampionky Kristina Mladenovicová (vpravo) a Tímea Babosová

Alessandra Tarantino, ČTK/AP

"Přijít o US Open nebylo vůbec snadné, před pár týdny nás vyřadili kvůli mé možné nákaze. Jsem moc ráda, že jsem zase zpátky a můžeme spolu hrát. Fyzicky i emočně jsem po těch dlouhých týdnech strašně unavená a děkuju Tímee, že mě neustále drží nad vodou," řekla Mladenovicová na kurtu. "Každý rok prožívám kouzlo tohoto turnaje a vždycky mě to dojímá. Doufám, že za pár měsíců začne další Roland Garros a už bude se všemi diváky, kteří k tomu patří," dodala.

Ve světovém žebříčku Mladenovicová zůstane trojkou a její parťačka čtyřkou za vedoucí Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Barborou Strýcovou. Ty letos v Paříži skončily ve třetím kole.