Jeho jméno má mezi sportovci obrovský zvuk. Český fyzioterapeut Michal Novotný se v tenisovém světě pohybuje už řadu let, o zdraví se staral takovým kapacitám jako jsou Roger Federer, Novak Djokovič, Rafael Nadal, Maria Šarapovová a řadě českých tenistů. I on se však v jedné své predikci spletl. "Nadalovi dávám maximálně tři sezony," odhadoval český expert v roce 2009 budoucnost antukového krále.

Píše se 11. říjen roku 2020 a Rafael Nadal zvedá nad hlavu svůj třináctý titul z French Open, dohromady pak již dvacátý grandslamový vavřín. V této době měl být podle Michala Novotného už dobrých osm let v tenisovém důchodu. Naštěstí pro fanoušky, a k smůle jeho soupeřů, se proroctví nevyplnilo.

V jednom z rozhovorů v roce 2009 byl český fyzioterapeut dotázán, zda bude v té době dvaadvacetiletý Nadal hrát i po třicítce. "Určitě ne, dávám mu maximálně tři sezony. Kolena jsou jedna věc. Druhá je, že mu stále narůstají drobná zranění, která nijak neléčí," říkal tehdy Novotný.

V té době měl rodák z Mallorky za sebou šest grandslamových titulů, z Roland Garros „jen" čtyři. Asi ani ve snu by tehdy nikoho nenapadlo, že doma ještě nemá ani třetinu ze své sbírky triumfů na turnajích velké čtyřky.

"Má vypracované a velké svaly na nohou. Což není špatně, k tomu má však velmi malá chodidla. Váhu tak není kam rozprostřít a nápory na úpon jsou příliš velké. Problémem je i jeho herní styl: agresivní a výbušný. Namáhá jím celý svalový řetězec na levé straně, což se začne projevovat na tom nejslabším místě, právě v kolenech. Pak se bolest postupně šíří dál," popisoval tehdy Nadalovy trable fyzioterapeut.

A zároveň nabídl řešení. "Problémem je jeho program, už jsem mu to několikrát říkal. Jenže u něj je hrozně složité dostat mu do hlavy, že by měl na dva měsíce úplně přestat, udělat si rehabilitační program, začít pak trénovat zase pomalu, postupně... Přitom by si tím prodloužil kariéru klidně o dvě sezony."

Nadal je vzorem

A rady českého odborníka si španělská legenda přeci jen vzala k srdci. Dokonce Novotného odhad o prodloužení kariéry několikanásobně překonala.

Nejtěžší turnaj světa, jak se French Open přezdívá, ovládl od té doby ještě devětkrát, k tomu přidal jeden triumf ve Wimbledonu a čtyři na US Open. A to rozhodně nehodlá kariéru končit.

Co na nezničitelného Španěla říká pětačtyřicetiletý Novotný dnes? „Každý v určitých výrocích uděláme chyby, kterými se učíme. V případě Nadala se jedná o vzor člověka s velmi silnou vůlí. Svá slova tak beru zpět samozřejmě. Přeju mu, aby vydržel co nejdéle a mohl být tím vzorem dětem co nejdéle," uzavírá český expert.