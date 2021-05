French Open

Kolem 13. hodiny by na kurt Suzanne Lenglenové měla postavit velká česká naděje, Petra Kvitová. Los si s ní pohrál, když i na druhém grandslamovém vystoupení v sezoně potká v 1. kole Belgičanku Greetje Minnenovou. Na oblíbenějším tvrdém povrchu z toho byla výhra ve dvou setech, v Paříži by to Kvitová chtěla s úspěšnou kvalifikantkou ukončit podobně rychle.

V pořadí druhý zápas na kurtu číslo 9 čeká Jiřího Veselého. Ten se na druhém grandslamovém turnaji utká, stejně jako loni, s vytáhlým Rusem Karenem Chačanovem. Ten je nasazený jako číslo 23 a i když také neprožívá úplně ideální rok, v souboji s Veselým, který má letos na antuce zápornou bilanci 2 výher a pěti porážek, bude favoritem.

Jedno z českých derby, které nabízí program úvodního kola, se vejde už do nedělního programu, na jeho samotný konec. Kateřina Siniaková v něm bude v utkání, ve kterém se těžko hledá favoritka, čelit Marii Bouzkové. Dvaadvacetiletá Bouzková nehrála přes měsíc, od duelu v Madridu s Petrou Kvitovou, při kterém se zranila. Naopak Siniaková po delším čase opět nabrala slušnou formu, navíc v italské Parmě zdolala Serenu Williamsovou. Uvidíme, jestli si lauf přinesla i do Paříže.