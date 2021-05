Markéta Vondroušová a Tereza Martincová dnes vstoupí jako další české tenistky do French Open a pokusí se navázat na Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou, které si v neděli vybojovaly postup do 2. kola. Jednadvacetiletá Vondroušová zahájí v 11:00 program na kurtu číslo devět duelem s Estonkou Kaiou Kanepiovou. Martincovou čeká při premiéře v hlavní soutěži Roland Garros Ivana Jorovičová ze Srbska. Obě utkání sledujte na Sport.cz online.

Markéta Vondroušová bujuje o postup do druhého kola French Open

Markéta Vondroušová dosáhla na French Open svého životního úspěchu, když se v roce 2019 probila až do finále turnaje, kde nestačila na Australanku Ashleigh Bartyovou. Soupeřkou sokolovské rodačky, které v žebříčku patří 21. příčka, bude o čtrnáct let starší ostřílená Estonka Kaia Kanepiová. Obě tenistky se dosud na okruhu nepotkaly.

O životní úspěch, pokud jde o grandslamové turnaje, hraje Tereza Martincová. Na turnajích velké čtyřky zatím startovala v hlavní soutěži čtyřikrát, z toho třikrát na US Open, nikdy však neprošla do druhého kola. Dnes bude mít příležitost proti Srbce Ivaně Jorovičové, které patří v žebříčku až 251. příčka. Zápas by měl začít kolem 16. hodiny.