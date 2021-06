French Open

Přesně takový duel odehrála v prvním kole antukového Roland Garros. Po premiérovém titulu ve dvouhře na okruhu WTA z minulého týden ve Štrasburku dnes v Paříži nehrála dobře. Bojovností a touhou po výhře ale přetlačila ve třech setech krajanku Kristýnu Plíškovou.

"Zápas mě hodně bolel, ale ten pocit se nedá popsat. Je k nezaplacení. Člověk jde přes vnitřní limit, který si myslí, že už nedokáže překonat a najednou to zvládne. Ten pocit je hodně příjemný a posouvá mě především po mentální stránce," řekla Krejčíková novinářům.

Svým výkonem by Novotnou, která v listopadu 2017 umřela na rakovinu, potěšila. "Vždycky říkala: Nemusíš hrát hezky, hlavně vyhraj," opakuje si Krejčíková. "Já ale jako mladá neběhala, když jsem zahrála kiks, protože jsem vždycky chtěla hrát hodně hezky a nerozuměla jsem jí. Teď, když mi něco nejde, tak se snažím najít nějakou cestu, jak i s tím handicapem vyhrát."

Novotnou má Krejčíková v mysli často. A triumfem ve Štrasburku dokázala na wimbledonskou vítězku navázat. "Po finále ukáplo pár slz, bylo to emotivně náročný," přiznala tenistka, která je v kontaktu s rodiči Novotné. "Když jsem jezdila před pandemií do Brna, tak jsem se za nimi občas stavovala a ukazovala jim poháry a oni měli radost. Píšeme si," prozradila.

Ve Štrasburku získala Krejčíková titul v neděli odpoledne a večer spěchali s trenérem na vlak, aby se přesunuli do Paříže. "Bylo to hodně hektické, ani jsem si to nestihla pořádně užít. Nechám to po Roland Garros, kdy budu mít víc volna. Program je náročný," řekla.

Do utkání s Plíškovou vstupovala po pěti zápasech a po dvou dnech volna. Nestihla si ani moc zatrénovat. "Snažila jsem se jenom ladit a nevypadnout z rytmu. Nahráno mám z poslední doby hodně, takže jsem chtěla dát tělu odpočinek," uvedla. Náročný byl souboj i po psychické stránce. "Po vyhraném turnaji z člověka spadne psychický stres a je těžké to nahodit zpátky."

Paříž je ale pro Krejčíkovou zaslíbené místo. Loni zde díky postupu do osmifinále prolomila hranici světové stovky ve dvouhře a po titulu ve Štrasburku už je na 33.místě. "Jsem ráda, že se mi daří. Každé vítězství mě posouvá a ještě víc motivuje. Strašně mě baví, že hraju na vrcholné úrovni s nejlepšími hráčkami a strašně moc se učím," prohlásila.

Stále má v plánu hrát dvouhru i čtyřhru, na grandslamu navíc i smíšenou čtyřhru. "Baví mě to, ráda hraju na síti. Ale po Paříži nad tím budeme muset s trenérem popřemýšlet, jak to udělat, abych se nezranila," naznačila, že přehodnotí turnajový program.

Do plánu jí zatím zapadají i olympijské hry. "Když budou, tak pojedu. Bylo by fajn hrát," řekla. Účast v Tokiu by měla mít jistou ve čtyřhře v páru s Kateřinou Siniakovou.