French Open

Byl to zápas budoucích hvězd, minimálně oranžového povrchu. Program třetího kola na kurtech Rolanda Garrose okořenila bitva mladého Nora Caspera Ruuda, jenž se letos dostal už do semifinále v Monte Carlu nebo Madridu, a k tomu vyhrál turnaj v Ženevě. Stihl to vše během 40 dní a jen potvrdil, že v zemi Vikingů roste mimořádný talent, o kterém se mluvilo jako o černém koni letošního druhého grandslamového turnaje.

Na druhé straně bouřlivák s ruskými kořeny, vyrůstající ve Španělsku. Dvaadvacetiletý bojovník, který nevypustí jediný míč, ale také se potýká s občas dost nevyrovnanými výkony. Favoritem byl Nor, jenže Davidovich zvládal lépe koncovky. Sudé sety patřily s přehledem Ruudovi, vyhrál je 6:2 a 6:0. Ty liché však ovládl Španěl, první a třetí sadu vybojoval ve zkrácené hře, rozhodující pátý set pak poměrem 7:5.





Právě ve dvanáctém gamu pátého setu měl Ruud brejkbol, poslední možnost, jak se vrátit do utkání. V tento okamžik zvolil rodák z Malágy opravdu překvapivé řešení, podání spodem. Jeho norského vrstevníka tento prvek tak překvapil, že servis nevrátil přes síť.

Jedním z rozhodujících faktorů překvapivého triumfu Fokiny tak byl právě úder, který tak často používají třeba Nick Kyrgios nebo Alexander Bublik.