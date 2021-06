"Jsem nesmírně šťastná. Hrála jsem dobře, zápas jsem si užívala. Je zábava tady hrát. Už se těším na další," uvedla Krejčíková na kurtu. "Díky za podporu. Doufám, že jste se dobře bavili a přijďte i na můj další zápas," řekla fanouškům v ochozech.

Krejčíková podobně jako o kolo dříve proti nasazené pětce Elině Svitolinové z Ukrajiny na nic nečekala a od prvních míčů duelu se Stephensovou určovala tempo výměn. A v její hře bylo úplně vše - antuková trpělivost, liftované míče, čopy, přímé vítězné údery i zkrácení za síť. Působila sebejistě a chybovala jen výjimečně.

Barbora Krejčíková v osmifinálové bitvě na French Open.

Sarah Meyssonnier, Reuters

V prvním setu šla do brejku 2:0, další přidala na 4:1 a sadu bezpečně dopodávala. Ve druhém setu nezpomalovala. Za stavu 5:0 udělala při prvním mečbolu jednu z mála lehčích chyb. Následně čelila brejkbolu, který odvrátila přímým bodem z podání a druhý mečbol už využila vítězným forhendem. Finalistku turnaje z roku 2018 a přemožitelku Karolín Plíškové a Muchové z předešlých kol tak vyprovodila s "kanárem".

Absolutely CLINICAL from Krejcikova 👩‍⚕️



🇨🇿 @BKrejcikova reaches her first Grand Slam singles quarterfinal with a 6-2, 6-0 victory over Stephens!



🎥: @rolandgarros pic.twitter.com/4bW8afj6i5 — wta (@WTA) June 7, 2021

"Sloane je velká hráčka. Sledovala jsem ji před pár lety, když hrála dobře a vyhrála grandslam (US Open 2017). Dneska to bylo těžké, ale míň jsem chybovala," řekla Krejčíková.

O taktice na Stephensovou nechtěla podrobně mluvit. "Jsem pořád ještě v turnaji, ale věděla jsem, že musím hrát svoji hru a být agresivní. Sloane byla favoritkou a očekávala jsem, že mi bude posílat vysoké liftované míče, což se dělo. Ale hrála jsem chytřeji a myslím, že jsem všechny důležité míče zvládla velmi dobře. To byl klíč. Kdybych to neudělala, tak by to bylo vyrovnané. Hned jsem ji brejkla, dostala se do vedení a uvolnila jsem se," řekla Krejčíková.

V boji o semifinále ji čeká první vzájemný duel s mladou americkou nadějí Gauffovou, která je mezi nejlepšími osmi ve dvouhře na grandslamu také poprvé. Pětadvacátá hráčka světového žebříčku, jež oslavila sedmnáctiny v březnu, je nejmladší čtvrtfinalistkou na turnaji velké čtyřky od Nicole Vaidišové právě na Roland Garros v roce 2006.

Americká tenistka Sloane Stephensová v Paříži dohrála.

Sarah Meyssonnier, Reuters

S Gauffovou se ve dvouhře střetne poprvé. "Hrála jsem proti ní čtyřhru. Je mladá, úžasná, jde nahoru a je to budoucí hvězda. Půjdu na kurt se bavit, užívat si to a hrát co nejlépe. Nejdřív odehraju čtyřhry, pak vymyslíme taktiku a připravím se," řekla Krejčíková.

Pětadvacetiletá Krejčíková vyhrála už devět zápasů v řadě. Pětkrát uspěla minulý týden cestou za svým premiérovým singlovým titulem na okruhu WTA ve Štrasburku a v Paříži zatím přidala další čtyři výhry. Na nižším okruhu ITF zvítězila předloni patnáctkrát za sebou.

Krejčíkovou odpoledne čeká ještě čtvrtfinále smíšené čtyřhry, v které jsou první nasazenou dvojicí se Slovákem Filipem Poláškem. S Kateřinou Siniakovou stále pokračují i ve čtyřhře žen a v úterý se utkají ve čtvrtfinále se sestrami Karolínou a Kristýnou Plíškovými.