French Open

Pětadvacetiletá Krejčíková porazila stejně starou Sakkariovou letos na tvrdém povrchu v Dubaji. Uspěla i před sedmi lety na turnaji ITF ve finále na antuce v Toruni.

"Je to nepříjemná hráčka. Úplně asi není dobré říkat, co si myslím, že na ni může platit, protože si to může někdo přeložit, což bych nerada," nechtěla Krejčíková odkrývat karty. "Ale těším se, určitě to bude super zápas. Bude to zajímavé a bude to sranda."

Se Sakkariovou, čtvrtfinálovou přemožitelkou obhájkyně trofeje Igy Šwiatekové z Polska, sedí naproti sobě v šatně. "Navzájem jsme si během turnaje gratulovaly. Mám ji ráda, je v pohodě, ale až přijdeme na kurt, tak si nedáme nic zadarmo," řekla Krejčíková.

Sakkariová, která byla dosud nejdále na grandslamu dvakrát v osmifinále, řekla, že v Dubaji nehrála proti Krejčíkové nejlépe. "Byly tam jiné podmínky, rychlé kurty i míče a já dělala hodně chyb. Ona hrála velmi dobře, to se zase musí nechat," uvedla řecká tenistka. V Paříži věří svým trenérům. "Že mi zase vymyslí dobrou taktiku. Doteď se mi dařilo jejich plány výborně plnit. Věřím si i jejich strategii. Samozřejmě to ale bude těžký zápas," řekla Sakkariová.