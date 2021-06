French Open

Nadal sice v utkání plném úchvatných výměn získal první set, nakonec ale utrpěl svou teprve třetí porážku na Roland Garros od debutu v roce 2005. Na pařížském grandslamu ho porazili pouze Robin Söderling (2009) a poté dvakrát Djokovič, v roce 2015 a letos. Španělský antukový král tak poprvé nezíská titul, když v Paříži přešel přes čtvrtfinále.

Nadal také ztratil možnost osamostatnit se ve francouzské metropoli v čele historického pořadí grandslamových šampionů a s 20 tituly zůstane na děleném prvním místě s Rogerem Federerem. Pokud Djokovič pařížský grandslam podruhé v kariéře vyhraje, bude se moci ve Wimbledonu na oba své letité rivaly dotáhnout.

Vrcholem reprízy loňského finále, které ovládl hladce Nadal, byl třetí set. Trval hodinu a půl a nabídl množství výměn, které zvedaly 5000 diváků ze sedadel. Oba hráči předváděli úžasnou obranu, vraceli míče ze zdánlivě ztracených pozici a následně "vymetali" růžky kurtu vítěznými údery. Zápas tentokrát mohli sledovat diváci na stadionu až do konce, neboť organizátoři s úřady dohodli výjimku ze zákazu vycházení stanoveného ve Francii na 23:00.

Djokovič v klíčové třetí sadě odvrátil setbol a díky výhře v tie-breaku 7:4 se dostal do vedení 2:1. Čtvrtý set sice Nadal zahájil proměněným brejkbolem a vedl 2:0, pak už ale podání neudržel a viditelně vyčerpaný zbylých šest gamů prohrál.

Maraton byl k vidění také v úvodním semifinále, v němž Tsitsipas porazil Zvereva po třech a půl hodinách a je prvním zástupcem řeckého tenisu ve finále dvouhry grandslamového turnaje.

Dvaadvacetiletý Tsitsipas uspěl v grandslamovém semifinále na čtvrtý pokus, letos na Australian Open ho vyřadil v boji o finále Rus Daniil Medveděv. Zverevovi se nepodařilo navázat na loňský postup do finále US Open. "Tahle výhra pro mě moc znamená. Je nejdůležitější v mé dosavadní kariéře. Vždycky jsem snil, že tu budu jednou hrát, ale nemyslel jsem si, že se mi to povede," uvedl dojatý Tsitsipas po zápase.

Zverev se dokázal zvednout po prohraných prvních dvou setech, přidal na razanci úderů a díky brejkům v úvodu třetí a čtvrté sady srovnal. Čtyřiadvacetiletý německý tenista měl hned na začátku rozhodujícího setu šanci na další brejk, při podání soupeře vedl 40:0, ale Tsitsipas získal následujících pět bodů.

"Ten game byl psychicky vysilující a intenzivní, ale přežil jsem. Stále jsem věřil, že je naděje na vítězství. Jediné, co jsem mohl dělat, bylo bojovat," řekl Tsitsipas.

A byl to právě vítěz letošních antukových turnajů v Monte Carlu a Lyonu, komu se podařil rozhodující brejk. Tsitsipas se dostal do klíčového vedení 3:1 i díky velké pomoci Zvereva, jenž udělal dvojchybu a poté netrefil dva bekhendy a forhend. Za stavu 5:2 ještě řecký tenista nevyužil čtyři mečboly při podání soupeře, ale v příštím gamu už zakončil zápas esem. Stal se tak nejmladším pařížským finalistou od roku 2008, kdy Nadal získal čtvrtý ze svých třinácti titulů pět dnů po 22. narozeninách.